افطار مرد تنها، جدا افتاده و ...

"قتل موجه". آل پاچینو و رابرت دنیرو 13 سال پس از فیلم "مخمصه" در تریلر پلیسی "قتل موجه" جان ایونت در کنار هم نقش‌آفرینی کرده‌اند. Outnow







"افطار". پاریس، فرانسه. یک مرد به تنهایی در آشپزخانه‌ای بیرون مجتمع مسکونی افطار می‌کند. بنوا تسیه ـ رویترز







"کفتربازی". بوئنوس آیرس، آرژانتین. یک پسربچه در میدان اصلی شهر به کبوترها غدا می‌دهد. ناتاشا پیسارنکو ـ اسوشیتدپرس







"خرس سبز". ناگویا، ژاپن. یک خرس قطبی که موی او با جلبک، سبز شده در قفس خود در باغ وحش دیده می‌شود. شوزو شیکانو ـ کیودو نیوز / اسوشیتدپرس







"اعتراض". قلندیا، فلسطین. یک سرباز رژیم صهیونیستی با خشونت مانع عبور زائران مسلمان از قلندیا بین رام‌الله و بیت المقدس شده است. کوین فرایر ـ اسوشیتدپرس







"جدا افتاده". ویرجینیا، آمریکا. قایقی در کوهپایه مانتین لیک به حال خود رها شده است. نبود بارندگی باعث خشک شدن این رود شده است. جاستین کوک ـ رونوک تامیز