نمایشگاه عکس دادخواه در راه ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخواه در این نمایشگاه که از ساعت 17 جمعه 29 شهریور گشایش می‌یابد، 28 عکس از آخرین آثار خود را تا سه‌شنبه 9 مهرماه به نمایش خواهد گذاشت و ساعت بازدید از آن شنبه تا چهارشنبه 11 تا 19 و پنجشنبه 17 تا 20 است.

دادخواه از عکاسان تئاتر است که سال 83 کتاب "عکاسی تئاتر" را در اداره کل هنرهای نمایشی منتشر کرد. وی نمایشگاههای مختلف در سراسر دنیا برپا کرده که نمایشگاه عکس تعزیه در لینکلن سنتر نیویورک، نمایشگاه عکس در گالری رولت کنزینگتن مریلند و نمایشگاه عکس در گالری هنری اومتیک واشینگتن از آن جمله است.

آخرین نمایشگاه دادخواه چندی پیش در مرکز فرهنگی ریچارد جی. ارنست ویرجینیا برپا شد. وی سال گذشته نیز نمایشگاهی در گالری ماه برپا کرده بود. نگارخانه راه ابریشم در خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، جنب فروشگاه شهروند، شماره 112 قرار دارد.