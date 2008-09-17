سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال ذوب آهن برابر سپاهان اصفهان گفت: دیدار این دو تیم همیشه جذابیت های خاص خود را دارد اما به اعتقاد من این مسابقه همانند سایر دیدارهای لیگ تنها از نظر کسب امتیاز مهم است و نباید برای آن حساسیت خاص دیگری را قائل شد تا زیبایی های بازی زیر سوال نرود.

وی ادامه داد: سپاهان در بازی گذشته 2 امتیاز دیدار خانگی را از دست داده است و با اندیشه ای جدید برابر ما به میدان می آید ولی ما هم شکست سختی را در مشهد متحمل شدیم و بازیکنان باید تلاش کنند با شکست سپاهان نتیجه هفته پیش را جبران کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد حضور ابراهیم زاده روی نیمکت ذوب آهن تاکید کرد: با توجه به شناختی که این مربی از ساختار باشگاه سپاهان و ساختار فنی هر دو تیم دارند، می تواند با در نظر گرفتن تاکتیکی مناسب، ذوب آهن را برای پیروزی و بازگشت به صدرجدول به میدان بفرستد.

وی خاطرنشان کرد: شکست برابر ابومسلم آنهم در هفته چهارم لیگ برتر ضربه سختی برای ما بود اما بازیکنان مان از آن دیدار درس عبرت بزرگی گرفتند تا برابر هیچ تیمی مغرورانه به میدان نرفته و ضمن احترام به رقبا برای رسیدن به پیروزی تلاش کنند.

آذری در پایان در خصوص وضعیت نهایی محرومیت امرایی گفت: پس از آنکه کمیته انضباطی در این مورد رای داد، ما هم برای دفاع از حق و حقوق باشگاه و این بازیکن با دلایل کافی به آن رای اعتراض می کنیم.