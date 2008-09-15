شایعه تغییر استاندار خراسان رضوی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد جواد محمدی‌زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه نمایشگاه رمضان در مشهد در استانداری خراسان رضوی افزود: این موضوع را باید از کسانی که شایعه‌سازی می کنند پرسید که علت چیست و بنده نظری در این رابطه ندارم و نخواهم نداشت.

وی اظهار داشت: این موضوع در گذشته هم مطرح شد ولی تحقق پیدا نکرد اکنون نیز محقق نخواهد شد.

محمدی‌زاده تصریح کرد: این موضوع شایعه است و همانطورکه می‌دانید طی سه سال خدمت من چنین شایعاتی وجود داشته است و این شایعه نیز مانند شایعات قبلی است.

چندی است در محافل خبری صحبت از تغییر استاندار رضوی می شود و عده ای حتی جایگزین وی را نیز نام می برند.