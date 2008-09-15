حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: برای پوشش کامل شبکه ها به نصب 300 فرستنده دیگر در استان نیاز است و تحقق این امر در پروسه ای سه ساله انجام پذیر است.

رحیم زاده با بیان اینکه هم اکنون 300 فرستنده در این استان نصب شده و فعال است، یادآور شد: در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 25 میلیارد ریال برای نصب 50 فرستنده اختصاص داده شده است.

وی همچنین بیان داشت: صدا و سیمای مرکز استان در ماه مبارک رمضان برنامه های مذهبی با رویکرد معنوی را در دستور کار خود قرار داده است.

رحیم زاده افزود: برنامه نردبان آسمان مربوط به افطار و زمزمه های آسمانی برای سحر از جمله برنامه های ماه مبارک رمضان این مرکز است که برای مردم و مخاطبان در مدت ماه رمضان از شبکه استانی پخش می شود.

وی بیان داشت: برای ارزش گذاشتن به شعور مخاطبان، تغییراتی در کنداکتور شبکه استانی در ماه مبارک رمضان به وجود آوردیم تا روزه داران از برنامه های آموزنده و سریالهای مخصوص ماه مبارک رمضان از جمله بزنگاه، مثل هیچ کس و روز حسرت استفاده کنند.