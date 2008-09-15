حوادث ناشی از کار در سیستان و بلوچستان 46 درصد کاهش یافت

محمد عرب کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: برگزاری مستمر کلاسهای آموزشی در سال گذشته در زمینه حفاظت و بهداشت کار، طبقه بندی مشاغل و آموزش قوانین کار و تأمین اجتماعی سبب شده تا علاوه بر کاهش 22 درصدی شکایات، حوادث ناشی از کار نیز 46 درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داشته باشد.

وی افزود: تاکنون بیش از 107 دوره آموزشی به میزان یک هزار و 926 ساعت برای دو هزار و 504 نفر کارگر و کارفرما برگزار شده است.

عرب کنگان گفت: با توجه به اینکه کمیته های حفاظت بهداشت کار در اکثر کارگاههای مشمول قانون کار فعال است، پیش بینی می شود در سال جاری آمار حوادث ناشی از کار کاهش چشمگیری داشته باشد.

سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: به منظور آشنایی متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین از قوانین و مقررات و همچنین استفاده بهینه از این تسهیلات در راستای اهداف مورد نظر در طول سال 86 تعداد 42 دوره آموزشی توسط مؤسسات آموزشی صلاحیت دار برگزار شده است که این آموزشها همچنان ادامه دارد .