اولین ستاد راهبردى خیرین مدرسه ساز کشور در لرستان تشکیل شد

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تشکیل ستاد راهبردى خیرین مدرسه ساز برای اولین بار در لرستان یک ابتکار و نوآوری در این زمینه از سوی این استان در سطح کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: نماینده ولى فقیه لرستان و امام جمعه خرم آباد به عنوان رئیس ستاد و استاندارلرستان، سازمان آموزش و پرورش، سازمان امور اقتصادى ودارایى و سازمان نوسازى مدارس نیز به عنوان ارکان اصلى این ستاد در استان محسوب می شوند.

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور با اشاره به اهداف تشکیل این ستاد عنوان کرد: هدف از تشکیل این ستاد ساماندهى، جذب و شناسایى هرچه بهتر خیرین مدرسه ساز در سطح استان است.

اسدی پور با تاکید بر استقبال رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از طرح پیشنهاد شده از سوی لرستان از تشکیل ستاد راهبردى خیرین مدرسه ساز در دیگر استانهای کشور خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت سال نوآورى و شکوفایى و با توجه به سى امین سال استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى این اداره کل در پایان هرماه در سال جاری به طور متوسط 30 پروژه را تحویل آموزش و پرورش خواهد داد.