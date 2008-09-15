تخلف باشگاه ذوب آهن مسلم است/امرایی با شناسنامه پسر عموی خود بازی می کرد

حافظ علی اسناوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به دنبال اطلاع صنعت نفت از سن واقعی وحید امرایی، بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان، اقدام به استعلام از آموزش و پرورش استان لرستان (که سوابق تحصیلی این بازیکن در این اداره کل موجود است) کردیم و جواب استعلام بر واقعی بودن ادعاهای صنعت نفت تاکید کرد.

وی عنوان کرد: بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن با نام اصلی کیوان امرایی با شناسنامه پسرعموی خود با نام وحید امرایی در فصل گذشته از سهمیه امیدهای این باشگاه استفاده کرده و این امر طبق قوانین انضباطی فدراسیون فوتبال جرم است و باشگاه و فرد مورد نظر باید طبق قوانین مجازات شوند.

اسناوندی گفت: اگر کمیته انضباطی در بررسی این پرونده تاخیر و تعلل نمی کرد و بلافاصله پس از شکایت صنعت نفت به این پرونده رسیدگی می کرد، اکنون این باشگاه به علت تخلف خود به لیگ دسته اول سقوط کرده بود و صنعت نفت در لیگ برتر حضور داشت.

مدیرعامل صنعت نفت آبادان عنوان کرد: جواب استعلام از آموزش و پرورش لرستان که جعلی بودن مدارک بازیکن ذوب آهن را تایید می کند، برای رئیس، نائب رئیس، دبیرکل و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال شده و ما خواستار بررسی جدی این موضوع هستیم و انتظار داریم مسئولان به دقت موارد را پیگیری کنند.

اسناوندی با اشاره به اینکه مدیران فعلی فدراسیون فوتبال به فرهنگسازی و اخلاق توجه ویژه ای داشته و شعار فرهنگ گرایی را سر لوح کار خود قرار داده اند از آنان در خواست کرد با اینگونه موارد انضباطی که از نظر اخلاقی و عرفی با روح جوانمردی و ورزش در تضاد است، برخورد کنند.

وی تاکید کرد: تا حصول نتیجه نهایی در مورد این تخلف، صنعت نفت آبادان دست از شکایت قانونی خود برنمی دارد.

اسناوندی همچنین با اشاره به کسر 30 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان فصل گذشته تیم صنعت نفت و اعتراض بازیکنان به این موضوع گفت: جریمه در نظر گرفته شده برای بازیکنان و کادر فنی سال گذشته تیم نفت قانونی بوده و در قراردادی که این افراد با باشگاه امضا کرده اند، کسر 30 درصد از قرارداد آنها در صورت سقوط به دسته پایین تر ذکر شده است به همین علت اعتراض این بازیکنان بی پایه واساس است.

مدیرعامل صنعت نفت از ثبت قرارداد کلیه اعضای کادر فنی و بیش از 20 بازیکن برای فصل جاری لیگ دسته اول با موسسه صنعت نفت خبر داد و اظهارداشت: بیشتر قراردادهای منعقد شده صنعت نفت با بازیکنان دو و سه ساله است که در هیئت فوتبال شهرستان آبادان به ثبت رسیده است ضمن اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم نفت در سال جاری بسیار جوان و حدود 23 سال است.