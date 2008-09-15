فولاد خوزستان به دنبال یک مهاجم شش دانگ است

سیف الله دهکردی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بازیکنان فولاد خوزستان به آمادگی نسبی دست یافته اند و در بازی با برق شیراز بخشی از آمادگی خود به حریف نشان دادند.

وی اظهار داشت: بر خلاف هفته های اولیه که بازیکنان فولاد هنوز در حال طی کردن دوره بدنسازی بودند و از آمادگی مطلوب به دور بودند، تعطیلی لیگ برتر به علت بازیهای تیم ملی این فرصت را به کادر فنی فولاد خوزستان داد تا مشکلات بدنی و فنی تیم را حل کنند و با کسب نتیجه یک بر یک در دیدار برابر برق شیراز آن هم در زمین حریف احساس می کنم فولاد به مرز آمادگی رسیده است.

دهکردی تاکید کرد: عملکرد بازیکنان فولاد در شیراز راضی کنند بود و آنها با این بازی امیدوار کننده، نوید روزهای خوبی را برای فوتبال خوزستان دادند.

وی با اشاره به اینکه اگر فولاد در این بازی یک مهاجم شش دانگ در اختیار داشت می توانست برق شیراز را در خانه متوقف کند، عنوان کرد: هم اکنون در حال بررسی سوابق چند مهاجم خارجی برای حضور در فولاد خوزستان هستیم.

مذاکرات با یک مهاجم پرتغالی آغاز شده است

مدیرعامل فولاد خوزستان عنوان کرد: در همین راستا با یک مهاجم اهل کشور پرتغال که سابقه بازی در لیگ دسته اول این کشور را دارد در حال مذاکره هستیم و در صورت رضایت بخش بودن این گفتگوها و همچنین رضایت کادر فنی فولاد از عملکرد وی، این بازیکن را به ترکیب فولاد اضافه می کنیم تا مشکل تیم در امر گلزنی حل شود.

فولاد در آخرین دیدار خود در لیگ برتر، با نتیجه یک بر یک تیم برق شیراز، صدرنشین لیگ برتر را در خانه متوقف کرد و صاحب هفتمین امتیاز خود در فصل جاری شد.