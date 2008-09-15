مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش :

شرایط نقل و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید اعلام شد

رای مجلس به فوریت انتزاع میراث فرهنگی از ریاست جمهوری

وزیر نیرو: وضعیت برق در نیمه دوم سال به بارش ها بستگی دارد

اعتماد :

رای مجلس به جدایی مشایی از احمدی نژاد

وزیر علوم : سواد خواندن و نوشتن برای وزارت کافی است

در جریان سئوال و جواب از وزیر بهداشت در مجلس بیان شد؛ شیوع وبا در روستاهای خاش

اعتماد ملی :

سازمان مشایی در آستانه انحلال

تکذیب گزارش دیلی تلگراف از سوی آژانس ؛ مواد هسته ای در ایران مفقود نشده است

پرونده فروش گاز به امارات در وزارت اطلاعات : کرسنت امنیتی شد

سبقت مک کین از اوباما در نظرسنجی ها

ایران :

با عرضه سهام در بورس صورت می گیرد؛ انتقال 94 درصد کارکنان مخابرات به بخش خصوصی

سخنگوی دولت : توهین به مراجع تقلید مذموم و محکوم است

جنجال رسانه ای در آستانه سفر نیویورک

ابرار:

وزیر اقتصاد: حذف 3 صفر پول ملی تصویب شد

احمدی نژاد: در اقتصاد به نگاه مهندسی نیازمندیم

وزیر علوم : داشتن سواد خواندن و نوشتن برای وزارت کافی است ، کردان عضو هیئت علمی نبوده است، کردان: من عضو هیئت علمی بوده ام!

آژانس انرژی اتمی نظارت بر مواد هسته ای ایران را تایید کرد

ابتکار:

رئیس جمهور: پس از سفر به نیویورک خبرهای خوبی دارم

معاون اول رئیس جمهور تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن را ابلاغ کرد

اطلاعات نادرست حذف و سرپرست مطلع می شود؛ نحوه تشخیص اطلاعات فرم اقتصدی خانوار

اسرار:

وزیر اقتصاد خبر داد: تصویب حذف صفرهای پول ملی در کارگروه تحول اقتصادی

نوبخت : شانس پیروزی دو جناح در تعیین کاندیدای واحد

کروبی با یک برنامه اقتصادی پر سروصدای دیگر می آید

تعداد امضاهای سئوال از رئیس جمهور به 76 رسید

تفاهم :

وزیر اقتصاد مطرح کرد: اصلاح واحد پول ملی در زمان مناسب

وضعیت مبهم صنایع دستی در سایه الحاق سازمان به ارشاد

جام جم :

شاعران امشب به دیدار رهبر انقلاب می روند

چگونگی راستی آزمایی فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار

مهر با ترافیک سنگین تری می آید

جوان :

در واکنش به ادعای یک نشریه انگلیس؛ آژانس : هیچ ماده هسته ای از تاسیسات اصفهان خارج نشده است

افزایش سود سپرده ها در بانک های دولتی

فردا، جشن شکوفه ها برای 1.2 میلیون کلاس اولی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: پرداخت بخشی از یارانه ها به صورت سهام

جمهوری اسلامی :

رئیس جمهور: خبرهای زیاد و خوشی از نیویورک خواهید شنید

رئیس کل بانک مرکزی : بانکهای دولتی مجاز به افزایش نرخ سود سپرده ها شدند

تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد



یک استاد دانشگاه : خصوصی سازی به روش فعلی به تقویت دولت پنهان می انجامد

خبر :

متکی جزئیات سفر رئیس جمهور به نیویورک را تشریح کرد؛ تاکید رئیس جمهور بر حضور موثر در عرصه های بین المللی

خدمات مترو برای دانش آموزان در هفته اول مهر رایگان اعلام شد

جزئیات نحوه ثبت نام مشمولان نظام وظیفه در دانشگاهها

واکنش یک مقام آژانس انرژی اتمی به ادعاهای یک نشریه انگلیسی : هیچگونه مواد هسته ای در ایران مفقود نشده است

حمایت :

آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور رسمی تایید کرد: نظارت بر تمام مواد هسته ای ایران

وزیر دادگستری : مهریه های موهوم و خیالی ایجاد نشود

وزیر امور خارجه: بسیاری از ابهامات آژانس رفع شده است

حیات نو :

پیامد عدم کناره گیری مشایی؛ تصویب فوریت الحاق میراث فرهنگی به وزارت ارشاد

محسنی اژه ای : هر اظهارنظری افشای اسناد و اطلاعات نیست

با امضای تفاهمنامه بین دو کشور: ایران و اکوادور شرکت نفتی مشترک ایجاد می کنند

دنیای اقتصاد :

احمدی نژاد: پس از سفر نیویورک خبرهای خوبی خواهید داشت

مشتریان خارجی خصوصی سازی چشم انتظارند؛ 10 خارجی 5.8 میلیارد دلاری در بورس

جداسازی "مشایی" از ریاست جمهوری



سیاست روز :

یک فوریت تفکیک سازمان میراث فرهنگی تصویب شد: نسخه مجلس برای میراث

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد: حذف صفرهای پول ملی در کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد

جزئیات تازه ای از نحوه تشخیص اطلاعات غلط فرم اقتصادی خانوار

سرمایه:

طهماسب مظاهری خبر داد: افزایش سود سپرده بانکی

بمب افکن های روسیه در مرز آمریکا

تصویب فوریت طرح انتزاع سازمان میراث از ریاست جمهوری

دلار در مرز هزار

صدای عدالت :

نمایندگان با 146 رای موافق تصویب کردند: جدایی میراث فرهنگی از ریاست جمهوری

وزیر نیرو: برای نیمه دوم سال نگران کمبود آب هستیم

محسنی اژه ای : وزارت اطلاعات پیگیر تخلفات قرارداد کرسنت است

کردان: عضو هیئت علمی دانشگاه بوده ام ، وزیر علوم: کردان عضو هیئت علمی دانشگاه نبوده است

قدس:

سخنگوی آژانس در واکنس به فضاسازی نشریات غربی: هیچگونه مواد هسته ای در ایران ناپدید نشده است

فوریت طرح جداسازی میراث فرهنگی از ریاست جمهوری تصویب شد

با اختصاص 2 میلیارد دلار سپرده ارزی ؛ تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن ابلاغ شد

کاروکارگر :

آژانس : هیچ گونه مواد هسته ای از تاسیسات ایران مفقود نشده است

رئیس جمهوری : طرح تحول اقتصادی بازمهندسی اقتصاد کشور است

مظاهری: بانکها می توانند بیش از نرخ اعلام شده به سپرده گذاران سود بدهند

کارگزاران:

وزیر اقتصاد خبر داد: اصلاح صفرهای پول ملی تصویب شد

بسکتبال با ویلچر ایران از دهکده خارج شد؛ تدبیر نافرجام در پارالمپیک

سخنگوی شهرداری مطرح کرد: تایید وجود اختلاف بین دولت و مدیریت شهری

کیهان :

کردان در پاسخ به خبرنگار کیهان: قرارداد کرسنت قطعا به نفع ایران نیست

با ابلاغ دولت پرداخت وام مسکن 30 میلیون تومانی آغاز شد

تصویب یک فوریت جدایی سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری

همشهری :

قالیباف خبر داد: گشایش پل بزرگ جوادیه تا پایان سال

با هدف رقابتی شدن نظام بانکی انجام می شود؛ افزایش نرخ سود سپرده های بانکی

تصویب فوریت انتزاع سازمان میراث فرهنگی

88 کشته در سقوط هواپیمای روسیه

هدف و اقتصاد :

رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت سئوالات خبرنگاران را پاسخ نداد ؛ اعلام خبرهای خوب بعد از سفر نیویورک

از سوی معاون رئیس جمهوری: تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن ابلاغ شد

در بیانیه فلمینگ: آژانس رسما نظارت بر تمامی مواد هسته ای ایران را تایید کرد



همبستگی:

رئیس جمهور: عده ای همیشه در برابر تحول و کار نو مقاومت می کنند

حزب اعتدال و توسعه حسن روحانی را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا کرد

رسول منتجب نیا : بهترین گزینه برای اصلاح طلبان حمایت از کروبی است

تصویب طرح الحاق میراث فرهنگی به وزارت ارشاد