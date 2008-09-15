کمیسیون ناتو- گرجستان در تفلیس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، شفر که امروز وارد تفلیس خواهد شد حمایت خود را از گرجستان در تنش این کشور با روسیه و همچنین عضویت تفلیس در ناتو اعلام خواهد کرد.

وی پیش از عزیمت خود اعلام کرده است که گرجستان عضویت ناتو را بدست خواهد آورد.

شفر گفت: من در مورد تاریخ این عضویت مطمئن نیستم، اما مشخص است که گرجستان عضویت ناتو درخواهد آمد؛ اقدامی که به شدت روسیه با ان مخالفت کرده است.

شفر همچنین ضمن حمایت از تمامیت ارضی گرجستان و مخالفت با استقلال اوستیا جنوبی و آبخازیا از روسیه خواست تا از توافق آتش بس پیروی کند.

وی همچنین گفت که ناتو به دنبال آغاز جنگ سرد با روسیه نیست و باب گفتگو با این کشور را بازنگهداشته است.

در همین رابطه و در تحولی دیگر "گرجی بارامیدزه" وزیر همگرایی اروپایی گرجستان در گفتگو با رویترز در خصوص سفر امروز شفر به کشورش گفت:" دیدار وی از گرجستان بیانگر روابط عمیق و قوی بین گرجستان و ناتو و سیگنالی جدی در پاسخ به تجاوزگری روسیه به شمار می رود.