486 آموزشیار نهضت سوادآموزی در گلستان نیاز است

‌قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بر اساس ملاکهای تعیین شدن به ازای هر 22 نفر سواد آموز یک آموزشیار نیاز است.

وی اظهار داشت: با توجه به شمار افراد بی سواد باقیمانده 847 آموزشیار لازم داریم که از این شمار 379 نفر تامین شده و درحال همکاری با این سازمان است.

وی درباره مراکز یادگیری محلی بیان داشت: اکنون 56 مرکز یادگیری محلی با 257 کلاس در استان فعالیت دارد که در مجموع 9 هزار و 704 سوادآموز را زیر پوشش دارند.

به گفته محمدی، ریشه کنی کامل بی سوادی به مشارکت جدی تر بخشهای مختلف و رفع مشکلات فراروی بستگی دارد.

مدیرکل نهضت سواد آموزی گلستان ادامه داد: در مجموع 1/82 درصد از جمعیت بیش از یک میلیون و 195 هزار نفری گروه سنی شش سال و بالاتر این استان باسواد هستند.

وی یادآور شد: از این شمارافراد باسواد، بیش از 711 هزار نفر در گروه سنی 10 تا 29 سال قرار دارند که نیروی مولد جامعه محسوب می شوند.

وی یادآور شد: در سال جاری 503 کلاس سوادآموزی در این استان تشکیل شده که هشت هزار و 173 نفر در این کلاسها شرکت کردند.

محمدی افزود: از این تعداد کلاس 289 کلاس در دوره تکمیلی و 214 کلاس نیز در دوره مقدماتی برای سواد آموزان این استان تشکیل شده است.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.