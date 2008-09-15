80 درصد هتلهای گلستان قدیمی است

‌جواد شکیبا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: قدمت این شمار هتل به بیش از 20 سال می رسد و برای توسعه صنعت گردشگری باید این مراکز اقامتی نوسازی و بهسازی شود.

وی هزینه ساخت یک هتل چهارستاره را بیش از 120 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: ارائه تسهیلات و حمایتهای مورد نیاز از فعالان این بخش الزامی است.

وی کمبود مراکز اقامتی استان را از دیگر مشکلات برشمرد و اظهار داشت: شمار تختهای اقامتی استان پاسخگوی نیازها نیست.

به گفته شکیبازاده تا سال 1390 شمار تختهای اقامتی موجود استان از یک هزار و 500 تخت کنونی باید به چهار هزار تخت افزایش یابد.

رئیس جامعه هتلداران گلستان ادامه داد: کمبود مراکز اقامتی استان در حالی است که بیش از 50 درصد گردشگران برای اقامت از این مراکز استفاده می کنند.

‌وی مدت اقامت گردشگران را در این استان حدود دو شبانه روز اعلام کرد.

اکنون حدود 15 هتل با 950 تخت در گلستان وجود دارد.

استان گلستان جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری زیادی دارد.