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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۹

تعلل مسئولان چابهار در راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه الزهرا

تعلل مسئولان چابهار در راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه الزهرا

رئیس دانشگاه الزهرا (س) گفت: پیش بینی می شد واحد بین الملل دانشگاه الزهرا (س) برای مهر ماه امسال در چابهار راه اندازی شود اما این اقدام به دلیل تعلل مسئولین چابهار صورت نگرفت.

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه الزهرا (س) آمادگی خود را برای راه اندازی واحد بین الملل در چابهار اعلام و گروههای آموزشی آن را نیز تعیین کرد اما مسئولان منطقه آزاد چابهار امکاناتی را که باید در اختیار قرار می دادند تا فضای آموزشی ایجاد شود را فراهم نکردند.    

وی اضافه کرد: در صورتی که مسئولان چابهار به سهم خود برای راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه الزهرا (س) تلاش کنند، دانشگاه الزهرا (س) نیز آمادگی دارد امکانات خود را در اختیار قرار دهد.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) رشته هایی که برای راه اندازی در واحد بین الملل این دانشگاه در چابهار تعریف شده را با توجه به نیازهای منطقه ای عنوان کرد و گفت: با توجه به نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و با توجه به نیازهای بومی یا منطقه ای راه اندازی مقطع کارشناسی رشته های هنری نظیر صنایع دستی، طراحی پارچه و ...، تربیت بدنی، ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و  پژوهشگری اجتماعی در واحد بین الملل دانشگاه پیش بینی شده است.

کد مطلب 749730

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