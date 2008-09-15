پسرها بیشتر مشروط می شوند / طرح جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که اعتیاد، خودکشی، عدم سلامت روان عوامل خطر ساز مشترک و زیربنای یکسانی دارند لذا بحث مهارتهای زندگی برای دانشجویان را با همکاری سازمان بهزیستی به طور جدی در وزارت علوم پیگیری می کنیم.

وی اظهار داشت: همچنین طرح پیشگیری از خودکشی در دانشگاه تهران در حال انجام است. طرح پیشگیری از اعتیاد و بهداشت روانی در خوابگاههای دانشجویی نیز در دستور کار جدی قرار دارد.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت علوم کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان و در نتیجه افت تحصیلی را یکی از مشکلات دانشجویان دانست و به مهر گفت: افت تحصیلی و مشروط شدن در بین دانشجویان پسر بیشتر است و به طور کلی تاکنون این موضوع مغفول مانده است.

وی افزود: از آنجا که این مسئله سرانه دانشجویی را متضرر می کند بحث ماندگاری دانشجویان در دانشگاه و جلوگیری از مشکل افت تحصیلی دانشجویان نیز در دستور کار قرار دارد.

یعقوبی تهیه آزمونهای استاندارد با معیار بومی را نیز یکی دیگر از برنامه های دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم عنوان کرد و گفت: آزمونهای روانی مطابق با فرهنگ و ملت ایران برای دانشجویان تهیه می شود.