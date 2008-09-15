تدوین قانون جامع رسانه ها در برنامه/ بعد رسانه ای کشور تقویت شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی شب گذشته در مراسم ضیافت افطاری با خبرنگاران در بهارستان خاطر نشان کرد: قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و قانون صدا و سیما نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد و علاوه بر این سایت های اینترنتی نیز احتیاج به قانون دقیق دارند بنابراین دوستانی که اهل نظر هستند باید به مجلس برای تدوین این سه قانون مهم کمک کنند.

رئیس قوه مقننه رسانه را یک رکن مهم برای بهتر زیستن و یک ابزار قدرتمند برای بالا بردن طراز یک کشور دانست و اظهار داشت: برخی کشورها ارتقاء کار رسانه ای را زودتر دنبال کرده اند و برخی دیگر هنوز در این رابطه بیدار نشده اند و ما وضع متوسطی داریم اما وضعیت جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که اقتضاء می کند که بعد رسانه ای آن تقویت شود.

نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: پیام انقلاب ما از جنسی است که می تواند با فطرت های پاک پیوند عمیق داشته باشد و اگر سازوکار رسانه ای فراهم شود، پیام انقلاب در دل مردم دنیا رسوخ خواهد کرد.

وی رسانه ها را پیش قراولان بسیاری از تحولات دیپلماتیک، نظامی و ... در جهان توصیف کرد و افزود: کار رسانه، کار عمیقی است و نباید کار ساده ای شمرده شود و کسانی که با رسانه آشنا هستند می دانند ابلاغ پیام از جهان امروز باید آنقدر هوشیارانه باشد که نفوذ داشته باشد در غیر این صورت حرفی سطحی زده شده که هیچ رسوخی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش تاکید کرد: در مجلس این آمادگی وجود دارد که نظرات مختلف یک به یک شنیده شود تا قوانین درست سامان یابد و به رسانه ها و خبرنگاران کمک های لازم برای انجام بهتر کارها بشود.

لاریجانی خطاب به خبرنگاران پارلمانی اضافه کرد: شما زحمات زیادی برای انعکاس اخبار و حوادث مهم مجلس می کشید اما باید این را در نظر داشته باشید که مجلس استقرارش بر این است که مقام تقنین را در کشور جا بیندازد و وجه بعدی کار مجلس نظارت است اما در رسانه ها بیشتر سبقه سیاسی مجادلات براق و چشم نواز است.

وی خاطر نشان کرد: البته وجه سیاسی تحولات همواره چشم نوازی خود را دارد اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که باید فرهنگ قانونمداری در کشور جا بیفتد تا قانون درست اجرا شود.

رئیس مجلس هشتم با اشاره به تصویب قوانین در جلسات مختلف مجلس تاکید کرد: درصد زیادی از مردم از قوانینی که مجلس تصویب می کند مطلع نمی شوند و رسانه ها باید به طور مکرر قوانین مصوب را برای افکار عمومی مطرح و آن را به نقد و بررسی بگذارند تا قانون در دلها نفوذ کند.

لاریجانی با بیان اینکه توقع ما از خبرنگاران این است که وجه قانونی مجلس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: به روشن کردن قوانین برای مردم اهتمام کنید چون در کشور ما آشنایی با قانون زیاد نیست و کار خبرنگاران این است که قانون را به مردم و به زبان خودشان آموزش بدهند.

رئیس قوه مقننه با انتقاد از زیرپا گذاشتن قوانین کشوربیان داشت: فرهنگ قانون واجرای آن باید آنقدر محترم باشد که کسی جرات لغو قانون نداشته باشد و این نقص بزرگی است که در مجلس گفته شود فلان مسئول اجرایی قانون را رعایت نمی کند و اولین گام برای مدیریت پایدار دولت عدالت محور باید قانون باشد و اگر کسی بتواند به راحتی از قانون عبور کند نباید ادعا کند گام مهمی در کشور برداشته است.

وی در ادامه بار دیگر خطاب به خبرنگاران حوزه مجلس خاطر نشان کرد: خاضعانه از شما تقاضا می کنم که به دو موضوع قانون و نظارت توجه کنید و در جهت آشنایی با قانون تلاش داشته باشید تا در کشور فضایی بوجود بیاید که کسی جرات خلاف قانون کار کردن نداشته باشد و جای بسی خرسندی است زمانی که رسانه ها در یک موضوع احساس مسئولیت می کنند و بر روی یک مطلبی حساس می شوند آن موضوع به یک مسئله مهم تبدیل می شود به نحوی که افکار عمومی متقاعد می شوند باید به آن پاسخ داده شود.

لاریجانی در پاسخ به انتقاد برخی خبرنگاران به عدم حضور او در جمع خود و برگزار نشدن مصاحبه های مطبوعاتی رئیس مجلس اظهار داشت: من علاقه زیادی به اینکه سخن زیاد بگویم ندارم و احساسم بر این بود که در مجلس به حد وفور صاحب نظر و کارشناس وجود دارد و خبرنگاران در این خصوص دستشان تنگ نیست اما اگر احساس کردید که به حضور من نیز نیاز است قراری خواهیم گذاشت تا به سئوالات خبرنگاران پاسخ داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقاد یکی دیگر از خبرنگاران نسبت به تاخیر بسیار زیاد در برگزاری مراسم روز خبرنگار در مجلس، گفت: از اینکه تاخیر شد به دل نگیرید چون در عالم شوریدگی از این فرصت سوزی ها پیش می آید اما به هیچ وجه ارادت ما به شما کاسته نشده و همین که در ایام ماه رمضان در خدمت شما هستیم توفیق مضاعفی برای ما است.

وی در ادامه با اشاره به حضور خانواده های شهدای رسانه در جلسه خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه کاشف حقیقت و پیگیر یافتن آن و رساندن حقیقت به مردم هستند و افتخار بزرگی برای کشور است که شهدای رسانه در راه یک کار مقدس خون خود را هدیه دادند.

در پایان سخنان رئیس مجلس نماز جماعت به امامت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و سپس خبرنگاران و خانواده های شهدای رسانه در کنار رئیس مجلس روزه خود را افطار کردند.