کوبا هم به جمع حامیان مورالس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، در بیانیه دولت کوبا که به امضای "رائول کاسترو" رهبر این کشور رسیده آمده : کوبا نگاه ویژه ای به بولیوی داشته و از نزدیک تحولات این کشور را بررسی می کند. کوبا معتقد است که بحران اخیر بولیوی باید توسط مردم این کشور حل شود.

در این بیانیه هم چنین از اقدام آمریکا در مداخله در امور بولیوی انتقاد شده و آمده : کشورهای دیگر باید حاکمیت، استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت برای خود بولیوی را بپذیرند.

دولت کوبا در بیانیه خود از دولتهای آمریکای لاتین خواسته تا اجازه ندهند یک بحران منطقه ای جدید در این قسمت از جهان آغاز شود.

این بیانیه در حالی منتشر شده که کشورهای آمریکای لاتین امروز در شیلی دور هم جمع می شوند تا درباره حل کردن بحران بولیوی رایزنی کنند.

ناآارمیهای بولیوی از چند ماه قبل و در پی اجرای اصلاحات ملی گرایانه مورالس آغاز شد. در آن زمان استانهای نفت خیز این کشور با اصلاحات مورالس مخالفت کردند که ادامه این مخالفتها منجر به برگزاری همه پرسی در بولیوی شد که مردم این کشور با رای اعتماد به مورالس از اصلاحات او حمایت کردند.

در آن زمان قرار بر این بود که در صورت پیروزی مورالس در همه پرسی، فرمانداران استانهای مخالف اصلاحات وی از قدرت کنار بروند اما فرمانداران از این اقدام خودداری کرده و کارگران را علیه حکومت مرکزی شوراندند.