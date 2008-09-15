مغز کلمات را پیش از بیان تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این دانشگاه توانسته اند با استفاده از اسکنرهای MRI فعالیتهای مغزی مرتبط با تشخیص صداها پیش از ادا شدن را مورد بررسی قرار دهند.

این مطالعه جالب توجه نتیجه تلاش تیمی محققان دانشگاه روچستر بوده است و به گفته آنها با تمرکز بر بخش بسیار کوچکی از مغز موسوم به V5 به بار نشسته است.

محققان این مطالعه گفتند این بخش بسیار کوچک از مغز هنگامی که فرد حرکات را می بیند فعال می شود.

بر اساس گزارش سایکو ارگ، محققان این دانشگاه تلاش کردند تا دریابند آیا منطقه V5 هنگامی که فرد عبارات مختلف را نیز می شنود فعال می شود یا نه؟

در این پروژه محققان برنامه رایانه ای طراحی کردند که اشکال نامنظمی را به تصور کشیده و به هر یک نامی خاص اطلاق می کند.

محققان امیدوارند تا با استفاده از نتایج این بررسی به بسیاری از ناشناخته های مغز دست یابند.