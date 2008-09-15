  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۴

مغز کلمات را پیش از بیان تشخیص می دهد

مغز کلمات را پیش از بیان تشخیص می دهد

محققان دانشگاه روچستر برای نخستین بار در جهان نشان دادند مغز به صورت خودکار بسیاری از عبارات و معانی آنها را پیش از به زبان آورده شدن تشخیص می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این دانشگاه توانسته اند با استفاده از اسکنرهای MRI فعالیتهای مغزی مرتبط با تشخیص صداها پیش از ادا شدن را مورد بررسی قرار دهند.

این مطالعه جالب توجه نتیجه تلاش تیمی محققان دانشگاه روچستر بوده است و به گفته آنها با تمرکز بر بخش بسیار کوچکی از مغز موسوم به V5 به بار نشسته است.

محققان این مطالعه گفتند این بخش بسیار کوچک از مغز هنگامی که فرد حرکات را می بیند فعال می شود.

بر اساس گزارش سایکو ارگ، محققان این دانشگاه تلاش کردند تا دریابند آیا منطقه V5 هنگامی که فرد عبارات مختلف را نیز می شنود فعال می شود یا نه؟

در این پروژه محققان برنامه رایانه ای طراحی کردند که اشکال نامنظمی را به تصور کشیده و به هر یک نامی خاص اطلاق می کند.

محققان امیدوارند تا با استفاده از نتایج این بررسی به بسیاری از ناشناخته های مغز دست یابند.

کد مطلب 749747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها