۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

جام جهانی ووشو - چین/

تیم ملی ووشو فردا شب راهی چین می شود

تیم ملی شش نفره ووشو ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی سه شنبه شب تهران را به مقصد چین محل برگزاری این مسابقات ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها طی روزهای 29 تا 31 شهریورماه در شهر هاربین چین برگزار می شود که تیم 8 نفره ایران جهت حضور در این مسابقات  ساعت 22 فردا تهران را به مقصد دبی ترک می کند. این تیم پس از توقفی چند ساعته در فرودگاه دبی ، راهی پکن شده و از آنجا نیز به سوی هاربین خواهد رفت که ساعت 30/21 روز چهارشنبه وارد شهر محل برگزاری مسابقات خواهد شد.

اعضای تیم ایران صبح پنجشنبه 28 شهریورماه در مراسم وزن کشی حضور خواهند یافت و از صبح جمعه 29 شهریورماه مسابقات خود را آغاز می کنند.

رقابتهای جام جهانی بین مدال آوران مسابقات جهانی و قاره ای برگزار خواهد شد که ترکیب تیم ایران را در بخش مردان اسلام قربانی در وزن 75- کیلوگرم ، حمید رضا قلی پور در وزن80- کیلوگرم ، حسین اوجاقی در وزن 85- کیلوگرم و علی اصغر شعبانی در وزن 90- کیلوگرم  و در بخش بانوان خدیجه زینال زاده در وزن 48- کیلوگرم ،فرزانه دهقان در وزن 52- کیلوگرم ،  راضیه طهماسبی در وزن 56- کیلوگرم و زهراکریمی در وزن 60- کیلوگرم تشکیل می دهد.

محمدرضا جعفری به عنوان سرمربی و سرپرست ، "وانگ" به عنوان مربی بانوان وعباسعلی  اکبری به عنوان داور این تیم را همراهی می کنند.

