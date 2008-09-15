تیم ملی ووشو فردا شب راهی چین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها طی روزهای 29 تا 31 شهریورماه در شهر هاربین چین برگزار می شود که تیم 8 نفره ایران جهت حضور در این مسابقات ساعت 22 فردا تهران را به مقصد دبی ترک می کند. این تیم پس از توقفی چند ساعته در فرودگاه دبی ، راهی پکن شده و از آنجا نیز به سوی هاربین خواهد رفت که ساعت 30/21 روز چهارشنبه وارد شهر محل برگزاری مسابقات خواهد شد.

اعضای تیم ایران صبح پنجشنبه 28 شهریورماه در مراسم وزن کشی حضور خواهند یافت و از صبح جمعه 29 شهریورماه مسابقات خود را آغاز می کنند.

رقابتهای جام جهانی بین مدال آوران مسابقات جهانی و قاره ای برگزار خواهد شد که ترکیب تیم ایران را در بخش مردان اسلام قربانی در وزن 75- کیلوگرم ، حمید رضا قلی پور در وزن80- کیلوگرم ، حسین اوجاقی در وزن 85- کیلوگرم و علی اصغر شعبانی در وزن 90- کیلوگرم و در بخش بانوان خدیجه زینال زاده در وزن 48- کیلوگرم ،فرزانه دهقان در وزن 52- کیلوگرم ، راضیه طهماسبی در وزن 56- کیلوگرم و زهراکریمی در وزن 60- کیلوگرم تشکیل می دهد.

محمدرضا جعفری به عنوان سرمربی و سرپرست ، "وانگ" به عنوان مربی بانوان وعباسعلی اکبری به عنوان داور این تیم را همراهی می کنند.