رقابت 50 داور براي حضور درمسابقات المپيك آتن

به گزارش خبرنگار "مهر" فدراسيون جهاني تكواندو WTF از ميان 106 داوري كه دركلاس هماهنگي پكن شركت كرده بودند 50 داوررا به مرحله نهايي دعوت كرد. از ميان جمشيد سهرابي و مجتبي نظم ده كه دركلاس هماهنگي پكن شركت كرده بودند تنها مجتبي نظم ده كه درالمپيك سيدني نيز قضاوت كرده بود به مرحله نهايي كه طي روزهاي 6 تا 7 خرداد ماه درسئول پايتخت كره برگزارخواهد شد دعوت شده اند. از ميان اين 50 نفرنيز تنها 24 نفربراي قضاوت درآتن انتخاب خواهند شد.

تركيب اين 50 داور را 15 نفرازآسيا، 14 نفرازاروپا ، 13 نفرازآمريكا و 8 نفراز آفريقا تشكيل مي دهند.