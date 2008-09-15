قلعه نویی به من تحمیل نشده است/ گم شده های فوتبال جسارت پیدا کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال یکی از نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا با کسب سه شکست ، یک تساوی و یک پیروزی در رده هفدهم جدول هجده تیمی لیگ برتر قرار دارد.

پس از شکست این تیم برابر صباباتری قم شایعات زیادی در مورد برکناری سرمربی یا برخی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال و سایر تغییرات مطرح شد. به همین خاطر خبرنگار مهر به علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال گفتگوی اختصاصی ترتیب داده است که در زیر می خوانید:

نتایج رضایتبخش نیست

فتح الله ازده در ابتدای گفتگوی خود با مهر در مورد نتایج این فصل استقلال گفت: نتایج تیم فوتبال استقلال به هیچ عنوان رضایت بخش نیست. نه تنها ما بلکه شخص سرمربی، مربیان و بازیکنان تیم استقلال نیز از نتایج حاصله راضی نیستند. البته باید به این نکته توجه داشت که فوتبال رشته ورزشی است که برای موفقیت درآن باید زمان صرف شود و نباید با چند و حتی یک نیم فصل در خصوص عملکرد یک تیم نظر قطعی داد. استقلال در فصل جاری برای نتیجه گرفتن نیاز به فرصت و زمان دارد.

پنالتی نباشد از فوتبال می روم

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به بازی تیم فوتبال این باشگاه مقابل صباباتری که به شکست 3 بریک آبی پوشان تهرانی منجر شد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این بازی دو پنالتی صددرصد تیم ما را نگرفتند . در یک صحنه مدافع تیم فوتبال صباباتری با دست توپ را مقابل پایش انداخت اما داور از کنار این صحنه به سادگی گذشت. حدفاصل 10 دقیقه ای که بازی از تلویزیون پخش نمی شد نیز خطای محرز مدافع صباباتری روی علیرضا عباسفرد را نادیده گرفت. اگر ثابت شود که این حرکت مدافع صباباتری خطا نبوده حتما از فوتبال می روم. بازیکن صباباتری برای ضربه زدن با سر به توپ عباسفرد را هل داده و داور این را پنالتی نگرفته است، این خطا پنالتی نیست؟! ز مانی که در یک بازی دو پنالتی تیم ما را نمی گیرند، چه کاری از دست من و سرمربی تیم برمی آید.

از هواداران عذرخواهی می کنم

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم و به آنها به عنوان مدیرعاملی که بیشترین افتخار را برای تیم استقلال آورده است، اطمینان می دهم که تیم استقلال در جدول رده بندی خود را بالا می کشد و امسال نیز یکی از جامهای لیگ برتر و حذفی را کسب خواهد کرد. من قول می دهم تیم استقلال روند رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت و چهره یک تیم مدعی را پیدا می کند. در این میان به فرصت طلبانی که دنبال برهم زدن تیم استقلال هستند فرصت نمی دهم با اقدامات ناجوانمردانه خود آرامش تیم را برهم بزنند.

تحمیل قلعه نویی به فتح الله زاده !

وی یاد آور شد: زمانی که تیم استقلال توانست ابومسلم را شکست دهد، برخی ها که هویت شان برای ما روشن است مدعی شدند که امیرقلعه نویی به فتح الله زاده تحمیل شده بود. در آن برهه زمانی تیم پیروز شده بود و شایسته ندیدم پاسخ آنها را بدهم اما امروز که تیم نتایج خوبی نگرفته است به همه می گویم که هیچ کسی قلعه نویی را به من تحمیل نکرده است. من با اراده و تشخیص خودم قلعه نویی را به استقلال آوردم چرا که به او ایمان و اعتقاد دارم. من قلعه نویی را یک مربی بزرگ می دانم که می تواند تیم استقلال را به موفقیت برساند کما اینکه در جام حذفی نیز تیم را به قهرمانی رساند.

قلعه نویی تا پایان فصل می ماند

فتح الله زاده در ادامه از حمایت خود از امیر قلعه نویی گفت و افزود: هم من و هم هیئت مدیره باشگاه استقلال از امیر قلعه نویی حمایت خواهیم کرد. حمایت ما برای امروز و دیروز نیست و صرفنظر از نتایج تیم از قلعه نویی پشتیبانی خواهیم کرد. مطمئن باشید قلعه نویی تا پایان فصل سرمربی استقلال خواهد بود، چرا که کاربلد است و می تواند تیم را موفق کند.

پنج هفته اول ملاک قضاوت نیست

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که "اگر نتایج ضعیف استقلال تا هفته های آینده ادامه یابد، مدیریت باشگاه چه موضعی را در قبال نتایج تیم اتخاذ خواهد کرد؟"، گفت: برای ما هفته ها ملاک نیست. ما در پایان فصل عملکرد قلعه نویی را ارزیابی می کنیم. برای ما اینک تیم در پنج هفته اول لیگ چطور نتیجه گرفته است ملاک نیست. حداقل از هفته دهم می توانیم حساس تر به نتایج تیم بنگریم.

احتمال تقویت کادر فنی استقلال

وی با تاکید دوباره بر اینکه امیر قلعه نویی تیم فوتبال استقلال را از بحران فعلی خارج می کند، در خصوص احتمال تقویت کادر فنی این تیم گفت: قلعه نویی در این رابطه گفتگویی با من داشته است. بدون شک وی اختیار تام دارد و می تواند با نظر خود نسبت به تقویت کادر فنی اقدام کند. فکر می کنم ظرف یکی دو روز آینده تغییراتی در کادر فنی تیم اعمال می شود.

داوری علیه استقلال و پرسپولیس

فتح الله زاده در خصوص اشتباهات داوری که در هفته های گذشته غالبا به ضرر دو تیم استقلال و پرسپولیس بوده است، گفت: زمانی می شنیدیم که عنوان می شد، داوران از دو تیم استقلال و پرسپولیس حساب می برند. به عقیده من آن ترس به همان اندازه خلاف است که داوری بخواهد شجاعت خود را با نادیده گرفتن خطاها به ضرر دو تیم استقلال و پرسپولیس به رخ بکشد. شجاعت، جسارت و شهامت داور زمانی است که از حق دفاع کند. انسان شجاع انسانی است که حق را نادیده نگیرد. من به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال می خواهم به خودم بقبولانم که داور سهوا اشتباه کرده است اما باور کنید قابل باور نیست که در جریان یک مسابقه داور دوبار سهوی اشتباه کند.

عنایت تعصب را کنار بگذارد

مدیرعامل باشگاه استقلال با دفاع از مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: اگر رئیس کمیته داوران عوض شد اما روش کار داوران به همین منوال باشد که فایده ای ندارد. معتقدم عنایت می تواند وضعیت داوری کشور را بهبود بخشد البته به شرطی که تعصب را کنار بگذارد و به اعتراضات به حق تیم ها گوش کند. عنایت مدیری توانمند است اما باید در شان عملکرد داوران با آنها برخورد کند. زمانی که داوری اشتباه می کند و باعث شکست تیمی می شود با یک جلسه محروم کردن آن داور که مشکلی حل نمی شود.

کوله باری از مشکلات روی دوش استقلال

وی افزود: وقتی یک بازیکن برای یک حرکت غیر اخلاقی 10 جلسه محروم می شود، آیا داوری که اشتباه کرده و با اشتباه خود تیمی را با هزار مشکل روبه رو کرده است با یک جلسه محرومیت تنبیه می شود. در همین بازی صباباتری - استقلال اگر ما می بردیم حداقل تا رده ششم جدول بالا می آمدیم اما با این شکست به رده هفدهم سقوط کردیم. در این شرایط چه کسی پاسخگوی ضرر و خسارت ماست؟ چه کسی پاسخگوی احساسات هواداران است؟ با همین یک شکست کوله باری از مشکلات بردوش ما افتاده است.

گم شده ها جسارت پیدا کرده اند!

فتح الله زاده در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها که تیم نتایج خوبی نگرفته است، برخی افراد که تا همین هفته قبل گم بودند جسارت پیدا کرده اند و از همه چیز ایراد می گیرند، حتی ازمدرک تحصیلی من. در پاسخ به آنها فقط همین قدر می گویم اگر هم پولی برای دریافت مدرک داده باشیم در راه عمل و دانش هزینه کرده ایم نه اینکه برای خوردن آبهای مخصوص پول داده باشیم!

مهاجم خارجی فعلا منتفی است

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص جذب مهاجم خارجی برای تیم فوتبال این باشگاه گفت: در حال حاضر اقدامی جدی برای جذب مهاجم نداریم. خوشبختانه اکبرپور در بازی با صباباتری گل زد و طلسم گلزنی مهاجمان استقلال را شکست. اکبرپور ما یک گل زده، مگر توره چند گل زده است؟ او هم که یک مهاجم خارجی است بیش از یک گل نزده است. باید به اکبرپور و دیگر مهاجمان استقلال فرصت داد. آنها گلزنی را به زودی آغاز می کنند. با این حال درصدد جذب یک مهاجم تمام کننده هستیم. به همین خاطر مرفاوی به زودی عازم برزیل می شود تا یک مهاجم توانمند را برای استقلال به تهران بیاورد.

نتایج نشست با کادر فنی

وی در خصوص نشست خود با کادر فنی تیم فوتبال استقلال گفت: روز گذشته جلسه ای چهار ساعته با اعضا کادر فنی داشتیم و فیلم بازی برابر صباباتری را باهم تماشا کردیم. قرار شد نکاتی که از این بازی استنباط کردیم در روند آماده سازی تیم برای بازیهای آتی لحاظ شود. فتح الله زاده با رد شایعه شکایت باشگاه استقلال از خداداد افشاریان گفت: باشگاه استقلال هیچ شکایتی از افشاریان نداشته است، او داور خوبی است که امیدوارم در بازیهای آینده کم اشتباه تر عمل کند.

محرومیت احتمالی اکبرپور

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص برخورد سیاوش اکبرپور با بازیکن صباباتری که خطر محرومیت وی از سوی کمیته انضباطی را افزایش داده است، گفت: اکبرپور به عمد بازیکن صباباتری را نزد که اگر چنین حرکتی کرده بود کمک داور اول مسابقه که نزدیک به صحنه بود با او برخورد می کرد. او پایش پیچ خورد و بدون اختیار روی پای بازیکن صبا افتاد که نمی تواند خطای عمدی باشد.