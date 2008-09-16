نهادهای تصمیم گیر به سیاستهای فرهنگی برنامه پنجم توسعه توجه کنند

محمد مهدی مروج الشریعه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نهادهای تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی باید در لحاظ کردن برنامه های اجرایی به سیاستهای فرهنگی برنامه پنجم توسعه توجه کنند.

وی ادامه داد: سئوالات بسیاری در ذهن دانش آموزان انباشته شده که برخی از آنها مبنای اعتقادی دارد و نیازمند پاسخهای متقن و برپایه دین و قرآن است.

مروج الشریعه تشکیل نهادهایی برای پاسخگویی به این سئوالات را در مجموعه آموزش و پرورش ضروری خواند و گفت: بهترین مقطع عمر انسان ها در اختیار آموزش و پرورش است که پایه از این ظرفیت استفاده شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با تشکر از فرهنگیان مجری طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در استان افزود: با توجه به اینکه طرح در گرمترین شرایط آب و هوایی و در سطح مدارس با امکانات ناکافی از نظر تهویه و سرمایش اجرا شد اما همکاری و مشارکت فرهنگیان بی نظیر بود.

وی از پرداخت حق الزحمه اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خراسان رضوی به فرهنگیان مجری این طرح خبر داد و گفت: هرچند این حق الزحمه در پاسخ زحمات فرهنگیان بسیار ناچیز است اما سعی می کنیم هرچه سریعتر پرداخت شود.

