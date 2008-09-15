داوران فوتبال ایران احساس امنیت نمی کنند / توقع از داوری زیاد است

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که داوری فوتبال با آن دست به گریبان است، گفت: مشکلات امروز داوری فقط مختص به داوران نیست. مجموع عواملی دست به دست می دهند تا یک داور در زمین مسابقه خوب یا بد عمل کنند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به امرآموزش داوران افزود: داوران فوتبال ایران از توانایی مالی و اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و بر اساس آنچه که انجام می دهند حقوق و مزایا دریافت نمی کنند. در این بین شرایط آنها از سوی اهالی فوتبال درک نمی شود و تمام انتقادات به سمت داوری است. در فوتبال ما توجه به آموزش مربیان، بازیکنان ومدیران مرتبط به مقوله فوتبال اجتناب ناپذیر است. اگر آنها در چگونگی رفتار با داوران توجیه شوند دیگرهرهفته شاهد کشمکش بین داور مسابقه با مربیان و بازیکنان تیم های نیستیم.

بهروان خاطرنشان کرد: متاسفانه مربی فوتبال ما در زمان شکست به خود اجازه می دهد که به داور اعتراض کند، ما به این مربی بفهمانیم که در مسابقات به هیچ عنوان جایی برای اعتراض نیست. متاسفانه در فوتبال امروز ما ایراد و اشکال در خیلی از امور به چشم می خورد اما زمانی که بحث داوری مطرح می شود تمام این کاستی ها نادیده گرفته شده و تنها از داوری و داوران انتقاد می شود. اگر ما اعتقاد داریم که داوری‌مان ایراد دارد باید قبول کنیم که به همان اندازه فوتبال کشور هم با مشکلات دست به گریبان است چرا که داوری از فوتبال جدا نیست و خروجی این رشته ورزشی است.

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ادامه به ارائه پیشنهادی برای حل مشکلات پیش روی داوری و فوتبال کشور پرداخت و گفت: در تمام بخش‌های فوتبال ایران باید بازنگری صورت گیرد. در این بین نباید تفاوتی بین داوری، باشگاه‌ها، تیم‌ها و... باشد. فوتبال ما در تمام زمینه ها نیاز به آموزش دارد، آنهم آموزشی درست، صحیح، اصولی و به روز.

وی با بیان اینکه داوران برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر احساس آرامش نمی کنند، افزود: داور زمانی که وارد زمین مسابقه می شود، تمام فکر و ذکرش به این است که اشتباه نکند، چرا که اگر اشتباهی از او سر بزند باید پاسخگوی، مربی، بازیکن، مدیر، رسانه باشد. به همین خاطر داور تمرکز لازم را ندارد و با یک اشتباه سهوی مشکلاتش دوچندان می شود. متاسفانه اشتباه داورهرچند هم کوچک باشد با هجمه ای که از بیرون وارد می آید اشتباه او بزرگنمایی می شود.

بهروان ادامه داد: داوری در همه جای دنیا خالی از اشکال نیست. در فوتبال ما هم بصورت طبیعی اشتباهاتی از سوی داوران سرمی زند که نمی توان آن را کتمان کرد. معتقدم فوتبال و داوری ایران در یک مسیر باهم حرکت می کنند و اختلاف زیادی با هم ندارند. اینکه بگوییم فوتبال از داوری پیش است یا بالعکس به هیچ عنوان درست نیست.

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه داوری فوتبال ایران رشد کرده و پوست انداخته است، افزود: داوری ما رشد کرده در عین حال توقع از داوران نیز بیشترشده است.

وی در خاتمه از اظهارنظر پیرامون احتمال تغییر و تحول در کمیته داوران فدراسیون فوتبال خودداری کرد و گفت: هر تصمیمی که فدراسیون فوتبال در این خصوص اتخاذ کند قطعا به صلاح فوتبال کشور خواهد بود.