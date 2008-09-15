احترام به فرهنگ و هنر عامل تعالی انسانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیشب در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و سفیران برخی کشورهای اسلامی در ایران، گفت: فرهنگ، زبان دلها است و به همین دلیل نیز نسبت به اقتصاد و سیاست قابل قبول تر است.

وی در مورد اهداف و رسالتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: معرفی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و همچنین بسترسازی برای معرفی فرهنگهای دیگر در کشور از وظایف این سازمان است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همکاری فرهنگی کشورهای اسلامی را گامی جهت پرکردن خلأ معنویت، اخلاق و ارتباطات عادلانه عنوان کرد .