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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

مصطفوی:

احترام به فرهنگ و هنر عامل تعالی انسانها است

احترام به فرهنگ و هنر عامل تعالی انسانها است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ زبان دلها است گفت: احترام به فرهنگ و هنر زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیشب در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و سفیران برخی کشورهای اسلامی در ایران، گفت: فرهنگ، زبان دلها است و به همین دلیل نیز نسبت به اقتصاد و سیاست قابل قبول تر است.

وی در مورد اهداف و رسالتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: معرفی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و همچنین بسترسازی برای معرفی فرهنگهای دیگر در کشور از وظایف این سازمان است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همکاری فرهنگی کشورهای اسلامی را گامی جهت پرکردن خلأ معنویت، اخلاق و ارتباطات عادلانه عنوان کرد .

کد مطلب 749770

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