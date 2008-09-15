کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هشتم فعال نیست

ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت عملکرد کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم گفت: اصولا کمیسیون های مجلس قدرت قانونگذاری مستقل را ندارند ، تنها حالت نظارتی دارند و دارای اختیارات کافی هم نیستند و کمیسیون ویژه اقتصادی هم از این قاعده خارج نیست.

وی با انتقاد از فعال نبودن کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هشتم گفت: این کمیسیون می توانست در همان موارد نظارتی فعال تر از وضعیت فعلی عمل کند که به نظرنمی رسد اینگونه باشد.

ندیمی در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت بانک ها و رد فوریت لایحه 15 میلیارد دلار دولت برای کمک به بانکها گفت: ما در مجلس هفتم مصوبه ای را برای الحاق به اصل 44 از باب افزایش سرمایه بانک ها تصویب کردیم، بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود دولت کل تسهیلات تکلیفی و بدهی های خود را به بانک ها را طی 5 سال پرداخت نماید که این امر محقق نشد.

وی اجرای طرح هایی چون بنگاههای زودبازده را از جمله دلایل ناتوانی بانک ها در تامین مالی خود توصیف کرد و گفت:امروز عملا همه بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به خصوص سرمایه در گردش، با مشکل جدی مواجه هستند که باید هرچه زودتر فکری به حال آن کرد.

ندیمی با بیان اینکه امروز حساب بسیاری از بانکها نزد بانک مرکزی "قرمز" شده است، تصریح کرد:دولت باید هرچه سریع تر بدهی خود را به بانک ها بدهد، چون تداوم این وضعیت برای اقتصاد کشور خطرناک است.