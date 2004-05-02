تاكنون بودجه اي براي اصلاح باغات چاي در نظر گرفته نشده است

معاون سابق سازمان چاي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، گفت: براساس قانون آزادسازي واردات چاي قرار است وارد كنندگان به ازاي هر كيلو چاي وارداتي مبلغ هفت هزار ريال براي بهسازي و اصلاح باغات چاي اختصاص دهند.

حميد دادپو افزود: تاكنون دولت خود مبلغي را براي بهسازي باغات چاي اختصاص نداده و اصلاح باغات چاي قرار است از محل واردات آن انجام شود.

وي افزود: با توجه به اينكه تكليف واردات چاي هنوزمشخص نشده است بنابراين حتي از طريق وارد كنندگان هم هنوز مبلغي براي اين منظور پرداخت نشده است.

وي ، با اشاره به شفاف نبودن چگونگي واردات چاي گفت: مشخص نبودن ميزان واردات رسمي چاي و چگونگي استقبال واردكنندگان از واردات اين محصول از موارد مهمي است كه تاكنون مبهم مانده است .

دادپو، ارائه تعريفي معين از حقوق ورودي و مابه التفاوت گمركي را در زمينه واردات چاي ضروري دانست و افزود: اين در حالي است كه تاكنون مشخص نشده است كه حداكثر هفت هزار ريال مبلغ پرداختي براي هر كيلو واردات چاي با احتساب حقوق ورودي و عوارض و سود بازرگاني بوده است يا خير؟

وي ، واردات چاي را به منظور اختلاط با چاي داخلي و در نتيجه حمايت از توليد داخلي يكي از الزامات اين طرح دانست و گفت: هنوز مشخص نيست كه آيا الزامي براي وارد كننده در زمينه وارد كردن چاي فله اي و اختلاط آن با چاي داخلي وجود دارد يا خير.

وي خواستار شفاف شدن چگونگي مبلغ پرداختي به صنعت چاي شد و گفت: اين در حالي است كه اصلاح و بهسازي باغات چاي يا بايد از محل بودجه كشور اجرا شود و يا رديفي در بودجه امسال براي اين امر اختصاص داده شود .

