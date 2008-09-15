بوخوم در غیاب هاشمیان به پیروزی رسید/ جشنواره گل هانوفر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوخوم که در سه بازی اخیر خود در بوندس‌لیگا به یک تساوی و دو شکست دست یافته بود، شب گذشته در حضور بیش از 20 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه "ریورپاور" به دیدار آرمینیا بیله‌فلد رفت وتوانست با دو گل مقابل مهمان خود به برتری دست یابد. گل‌های تیم بوخوم را در این بازی مارسین میشل (22) و مارک فرتزل (26) به ثمر رساندند.

بوخوم با این پیروزی چهار امتیازی شد و به رده یازدهم جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان صعود کرد.

وحید هاشمیان به علت آسیب‌دیدگی در این بازی نتوانست برای تیم بوخوم به میدان برود و به جای او سستاک و میشل در خط حمله این تیم بازی کردند.

در دیگر دیدار باقی مانده از هفته چهارم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان تیم هانوفر توانست با نتیجه 5 بریک مونشن گلادباخ را درهم کوبیده و از انتهای جدول جدا شود.

جدول رده‌بندی بوندس‌لیگا در پایان دیدارهای هفته چهارم به شرح زیر است:

1- هامبورگ 10 امتیاز

2- بایرن مونیخ 8 امتیاز- تفاضل گل 6+

3- شالکه 8 امتیاز- تفاضل گل 4+

4- بورسیادورتموند 8 امتیاز- تفاضل گل 2+

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17- آرمینیا بیله‌فلد 2 امتیاز

18- انرگی کوتبوس یک امتیاز