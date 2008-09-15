عظیمی درباره ساخت این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مذاکره برای تولید این فیلم انیمیشن حدود دو سال پیش آغاز و با حضور هادی منبتی در موسسه تصویر شهر پیگیری شد. خوشبختانه بعد از مدتی این طرح در شهرداری به تصویب رسید و از حدود چهار ماه پیش دفتری را برای تولید و نصب تجهیزات این کار در تهران راه‌اندازی کردیم.

وی افزود: فیلمنامه "تهران 1500" را من و امیرمسعود علمداری سکانس به سکانس می‌نویسیم و در نگارش فیلمنامه از کارشناسان و فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای سینما استفاده خواهیم کرد. البته در بخش طراحی فضا و تجهیزات از حضور حمید بهرامی یکی از فعالان این عرصه هم بهره می‌بریم.

کارگردان "تهران 1500" درباره داستان فیلم گفت: تهران در این فیلم با فضایی طنز در 110 سال آینده به تصویر کشیده می‌شود. در آن سال‌ها دنیا پیشرفت کرده و ایرانی‌ها با همان خلق و خوی خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده می‌کنند و با ذهنیت خود آنها را تغییر داده‌اند. ما سعی داریم بسیاری از مسائل شهرنشینی را با طنز در این فیلم نشان دهیم.

عظیمی افزود: ما برای ساخت "تهران 1500" حدود 20 ماه زمان در نظر گرفته‌ایم و از دیروز کار را کلید زدیم. برای همکاری در این پروژه قصد داریم از حضور حرفه‌ای‌های حوزه انیمیشن استفاده کنیم و برای جذب آنها در نشریه‌های تخصصی آگهی می‌دهیم. متقاضیان با ارائه کارهای خود و تایید آنها از سوی هیئت کارشناسی می‌توانند با ما همکاری کنند.

وی با اشاره به نمایش این فیلم انیمیشن گفت: امیدوارم بتوانیم کاری خوب و استاندارد تولید کنیم و طبق برنامه قرار است فیلم اکران شود. انیمیشن سینمایی "تهران 1500" به تهیه‌کنندگی موسسه تصویر شهر معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته می‌شود و مجری طرح آن موسسه نسل اندیشه سبز است.