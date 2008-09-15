واگذاری امتیاز برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی خراسان شمالی به بخش خصوصی

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، اشتغالزایی و تخصصی کردن آموزشها، برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی این استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار داشت: 924 هنرآموز در شش ماه نخست امسال در 12 رشته صنایع دستی دوره های آموزش مقدماتی، تکمیلی، به آموزی و استاد کاری را فرا گرفتند.

وی بیان کرد: ساخت شهرک صنعتی ، مراحل تولید صنایع دستی شامل تولید، رنگرزی سنتی، بسته بندی، بازاریابی و فروش صنایع دستی از راههای گسترش صنایع دستی در این استان است.

هم اکنون صنعتگران استان خراسان شمالی 25 نوع صنایع دستی تولید می کنند.