رقم قبضهای نوسازی شهروندان کرجی اشتباه محاسبه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، راحیل کیا ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر کرج اظهار داشت: قبضهای نوسازی شهروندان کرجی اسفندماه هر سال صادر می شود که در سال گذشته رقم برخی از قبوض نوسازی بیشتر از حد متعارف بوده است.

وی خطاب به شهردار کرج خاطرنشان کرد: در سال گذشته ارقام قبوضی که باید شش هزار تومان صادر می شد 60 هزار تومان و قبوض 60 هزار تومانی 600 هزار تومان محاسبه شده بود که بارها از شهرداری خواسته ایم این ارقام را اصلاح کند اما تاکنون این امر محقق نشده است.

این مسئول افزود: اگر این اصلاحیه ها تا زمان صدور قبوض بعدی صورت نگیرد مجبور می شویم به شهروندان اعلام کنیم تا اطلاع ثانوی از پرداخت این قبوض خودداری کنند.

شهردار کرج نیز در این خصوص عنوان کرد: پس از دریافت تذکر این موضوع از سوی اعضای شورا، طی دو نامه محرمانه از شهردارهای مناطق دهگانه کرج خواسته ایم به این موارد رسیدگی کنند و در صورت بروز چنین مواردی در امسال با مدیران امر برخورد خواهد.