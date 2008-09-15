دومین دوره مسابقات قرآنی ویژه ورزشکاران در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام در حاشیه این مسابقات گفت: این مسابقات شامل اذان و قرائت قرآن کریم است که به مدت یک روز ویژه ورزشکاران مرد و زن استان ایلام از صبح امروز تا عصر ادامه دارد.

مرتضی صفری اظهار داشت: در این دوره مسابقات بیش از 80 نفر از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی استان ایلام شرکت کرده اند.

این مسئول مهمترین هدف از اجرای این مسابقات را توسعه فعالیتهای فرهنگی در ورزش اتسان ایلام به ویژه در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

صفری خاطرنشان کرد: این مسابقات با همکاری اداره تربیت بدنی استان ایلام و سازمان بسیج ورزشکاری استان برگزار شده است.

هم اکنون 32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.