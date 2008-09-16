وزیر کشور خواستار همکاری احزاب در اجرای طرح نشاط ملی شد

به گزارش خبرگزای مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی کردان که دوشنبه شب در مراسم ضیافت افطار با حضور دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی در محل تالار پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور سخن می گفت، با تأکید بر تعامل و گفتگوی همه جانبه بین احزاب و معاونت سیاسی وزارت کشور، از دبیران کل احزاب خواست با تکیه بر اصول قانون اساسی درراستای هم افزایی نقاط اشتراکی که می تواند موجبات نشاط ملی و زمینه رشد مردم سالاری دینی را در کشور فراهم کند،تلاش کنند.



وزیرکشور با اشاره به قدمت و ارزش تاریخی مردم سالاری دینی درمتن مکتب اسلام وتوجه عمیق قانون اساسی به این موضوع دراصول مختلف گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایه اصلی کاردرنظام جمهوری اسلامی است وساختارهای حکومتی که بخشی از آن احزاب هستند، در چارچوب قانون اساسی به عنوان میثاق یا منشور ملی ایرانیان و خون بهای شهدا شکل گرفته است.



کردان افزود: وزارت کشور همه همت خود را به کار می گیرد که در چارچوب قانون اساسی و بویژه اصل نهم آن که در مورد احزاب و جمعیت ها می باشد، با این تشکل ها تعامل تنگاتنگی داشته باشد و از همه ظرفیت های موجود قانونی در این جهت استفاده کند.



وی با اشاره به ضرورت و اهمیت پاسداری از آزادی و استقلال و تمامیت امنیت کشور در چارچوب قانون و پیگیری مردم سالاری دینی گفت: اصل 20 قانون اساسی حمایت یکسان از همگان را در لوای قانون پیش بینی کرده و تکلیف همه ما این است که برای تحقق این امر تلاش کنیم و مبنا و ملاک کارمان را هم بر پایه دین قرار دهیم.



وزیر کشور همچنین با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و حفظ وحدت ملی گفت: موازین اسلامی باید دائماً در دستور کار ما قرار داشته باشد.



وی در ادامه به تبیین رابطه حاکمان و مردم و نیز رابطه حاکمیت با رسانه ها از منظر قانون اساسی پرداخت و افزود: اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 80 و 168 در این زمینه جواز بزرگی را تدارک کرده است که باید با ایجاد اقناع عمومی زمینه را در بین نخبگان، احزاب و تصمیم گیرندگان به گونه ای فراهم کنیم که از تمامی ظرفیت های موجود کمال بهره برداری به عمل آید.



وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برنامه خود در جهت ایجاد و استقرار نشاط ملی و با بیان این که این برنامه همه حوزه ها و امور کشور را در بر می گیرد، اظهار داشت: بنا داریم این طرح و برنامه را از مجاری گوناگون به تصویب برسانیم و انتظار ما این است که اعضا و دبیران کل احزاب در اجرایی شدن این طرح مشارکت جدی داشته باشند.



کردان از مسأله نشاط ملی کشور به عنوان یک طرح جامع و همگانی یاد کرد که آرامش عمومی را در کشور فراهم می کند.



وی در پایان تأکید کرد: چه حاکمان، چه احزاب و چه کسانی که به صورت فردی و گروهی در کشور فعال هستند، همه علاقمند هستند که حاصل خدمت شان، رفاه و آرامش مردم باشد و مردم از آشفتگی و پریشان حالی خارج شوند.