آغاز انتخاب رشته کنکوریها در مرحله تکمیل ظرفیت از 6 مهر ماه

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش در خصوص ظرفیتهای ویژه برای داوطلبان دارنده رتبه هزار و کمتر از آن در هر یک از زیرگروههای آزمایشی یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و 3 آزمون سراسری سال 1387 در رشته های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران دانشگاههای صنعتی شریف و تهران، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی برق و مهدسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران و حقوق دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1387 از طریق سایت اینترنتی این سازمان در روز شنبه 6 مهرماه منتشر می شود.

وی اظهار داشت: تمامی داوطلبان می توانند مانند سالهای گذشته در تکمیل ظرفیت کنکور و همچنین ظرفیتهای ایجاد شده جدید شرکت کنند اما شانس قبولی برای افرادی که دارای رتبه زیر هزار هستند بیشتر است.

توکلی افزود: لذا کلیه داوطلبان علاقه مند می توانند از تاریخ 6 تا 7 مهرماه از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و با توجه به مفاد اطلاعیه نسبت به انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کنند.