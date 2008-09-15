چگونگی ارتباط مرجانهای دریایی با چرخه روز و شب

به گزارش خبرگزاری مهر، زیست شناسان اعلام کردند که ارتباط فعالیت مرجانهای دریایی با چرخه شب و روز بسیار نزدیک بوده و این چرخه بر فعالیت آهکی شدن آنها تاثیر مستقیم می گذارد.

به گفته محققان مرجانها در آبهای کم عمق که میزان کمی از مواد غذایی در آن موجود است با نوعی جاندار فتوسنتز کننده به نام "dinoflagellate" ارتباط نزدیکی برقرار کرده که این موجودات با استفاده از نور خورشید، انرژی مورد نیاز مرجانها را تولید می کنند.

مرجانها از این انرژی برای ساختن اسکلت بندی معدنی (آهکی) برای محافظت از خود استفاده کرده که روند این تولیدات معدنی ارتباط بسیار نزدیکی به چرخه شب و روز داشته و به گفته زیست شناسان مکانیسم مولکولی که باعث بروز این پدیده می شود، همچنان ناشناخته باقی مانده است.

گروهی از محققان زیست شناس با انجام بررسیهای دقیق بر روی این جانداران موفق به مشخص کردن اولین ژن مرجان دریایی که در مقابل نور روز از خود واکنش نشان می دهد، شده اند. این ژن STPCA نام داشته و باعث تولید آنزیمی می شود که قابلیت تبدیل دی اکسید کربن به بی کربنات را داشته و میزان فعالیت آن در شب دو برابر روز است.

زیست شناسان برای توضیح این فرایند اعلام کردند که پدیده آهکی شدن نیازمند تعداد زیادی اتم هیدروژن بوده که در طول روز مورد مصرف فتوسنتز قرار می گیرند اما در شبها و با توقف فرایند فتوسنتز، انباشته شدن هیدروژن باعث افزایش اسیدیته مرجانها شده که این امر باعث تولید بیشتر بی کربنات به عنوان بافر توسط آنزیم شده تا مرجان را از صدمات اسیدی محفوظ نگه دارد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این عملیات زیستی باعث افزایش فعالیتهای آهکی شدن در مرجان ها شده و عاملیت این آنزیم را در مرتبط کردن مرجان ها به چرخه روز و شب به اثبات می رساند.

به گفته زیست شناسان مرجانها تاکنون بزرگترین ساختار بیولوژیکی در دنیا را تشکیل داده و ساختار صخره ای آنها که 0.2 درصد از بستر دریاها را تشکیل داده است، زیستگاهی مناسب برای زندگی بیش از 30 درصد از گونه های زیستی دریایی به شمار می آید.