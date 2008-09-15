تلاش های سیاسی و ورزشی برای بازگشت پگاه به لیگ والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال هفته گذشته ضمن اعلام انحلال تیم پگاه ارومیه و کنار گذاشتن این تیم از مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور، بازیکنان پگاه را آزاد معرفی کرد تا پیش از آغاز فصل جدید رقابت ها بتوانند تیم جدید خود را انتخاب کنند. این در حالیست که تلاش های مسئولان ورزشی و سیاسی آذربایجان غربی حکایت از حضور احتمالی پگاه ارومیه در لیگ 87 دارد.

مقامات سیاسی استانداری و هیئت والیبال آذربایجان غربی طی روزهای گذشته رایزنی های زیادی را با مدیران جدید باشگاه پگاه ارومیه انجام داده اند تا آنها را برای حضور دوباره در مسابقات باشگاهی کشور متقاعد کنند.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: اگرچه باشگاه پگاه ارومیه بدهی های سنگینی به فدراسیون والیبال دارد اما مشکل عمده این تیم که منجر به پایان دوران حیات آنها شد، تغییر مدیریت در سطح باشگاه و صنایع شیر آذربایجان است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مدیران جدید باشگاه پگاه ارومیه و صنایع شیر آذربایجان دید خوبی نسبت به فعالیت های ورزشی - به خصوص والیبال - و تیم داری در مسابقات لیگ برتر ندارند. آنها از این حقیقت غافل اند که والیبال ریشه در ورزش آذربایجان داشته و همیشه از طرفداران زیادی برخوردار بوده و خواهد بود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال اظهارداشت: با وجود اینکه پگاه یکی از تیم های همیشه قدرتمند لیگ ایران بوده است اما در حال حاضر و با توجه به مشکلات پیش آمده موضع بی طرفانه نسبت به این تیم اتخاذ کرده ایم و منتظرخواهیم بود تا گذر زمان نتیجه نهایی را مشخص کند.

وی تاکید کرد: قرار بود شنبه هفته جاری برنامه نهایی لیگ برتر 87 اعلام شود اما با توجه به از سرگرفته شدن تلاش های دوباره برای بازگرداندن تیم ریشه دار پگاه به مسابقات باشگاهی تا ابتدای هفته آینده اعلام برنامه های نیم فصل نخست رقابت ها را به تعویق می اندازیم.

حداد با بیان اینکه حضور تیم کیش در مسابقات لیگ برتر سال جاری حتمی شده است، افزود: تا به امروز حضور 13 تیم در لیگ برتر قطعی شده است. در صورت حل مشکلات پگاه لیگ 87 با 14 تیم و انجام 7 بازی درهرهفته برگزارخواهد شد. درغیر این صورت ناچار خواهیم بود در هرهفته به یکی از تیم های شرکت کننده استراحت دهیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال درخاتمه با تاکید بر اینکه مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشوردر سال جاری از 24 مهرماه آغاز خواهد شد، گفت: انحلال سه هیئت والیبال ارومیه، پردیس متحد قزوین و اتکا تهران به قوت خود باقی خواهد بود.