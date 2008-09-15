تنها 11 درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از گاز طبیعی بهره مند هستند

سید امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: تاکنون به 88 روستای استان گاز رسانی شده و طرح گاز رسانی به 60 روستای استان نیز در دست اقدام است.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 27 شهر استان نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند، خاطرنشان کرد: گازرسانی به پنج شهرستان گردکشانه، باروق، کشاورز، سیمینه و محمود آباد نیز در دست اجراست.

وی مجموع اشتراک انجام شده در استان و نیز تعداد کل انشعابات (علمک) نصب شده در کل استان را به ترتیب 386 هزار و هشت مشترک و 221 هزار و 91 انشعاب (علمک) اعلام کرد.

رضوی ادامه داد: تاکنون 4934 انشعاب (علمک ) در بخش شهری و دو هزار و 384 انشعاب در بخش روستایی در استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از اشتراک پذیری پنج هزا رو 736 مشترک در بخش شهری و 895 مشترک در بخش روستایی خبر داد.

وی در خصوص قطعی گاز در شهرهای استان طی نیمه دوم امسال اظهار داشت: قطعی گاز و میزان آن قابل پیش بینی نیست و بستگی به وضعیت هوا و مصرف شهروندان دارد.

این مسئول با بیان اینکه استان آذربایجان غربی 1800 کیلومتر از منابع گازی کشور فاصله دارد میزان مصرف گاز توسط شهروندان در سال گذشته را دو میلیارد و 300 میلیون مترمکعب عنوان کرد.

رضوی خاطرنشان کرد: این استان از نظر تعداد انشعاب (علمک) و مشترک پذیری در رتبه 9 کشوری قرار دارد.