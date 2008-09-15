دو هزار واحد صنفنی استان مرکزی بازرسی شدند

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 257 واحد متخلف شناخته شده‌ و با آنان برخورد شده است.

عالیخانی با اشاره به اینکه سازمان بازرگانی با تقویت بخش نظارتی و کنترلی خود از توان 42 تیم دو نفره و تیمهای سیار خودرویی در راستای رسیدگی به مسائل مردم استفاده می کند، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 200 نفر از شهروندان استان مرکزی به صورت ناظر افتخاری با این سازمان همکاری دارند و تخلفات اقتصادی را گزارش می ‌دهند.

وی با اشاره به اینکه این افراد در طرح ماه مبارک رمضان نیز کار نظارتی دارند و گزارش های خود را ارائه می کنند، خاطر نشان کرد: در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر واگذاری برخی مسئولیت‌ها به بخش خصوصی، بخش بازرسی در مجمع امور صنفی از اول شهریور ماه در استان به اجرا ‌درآمد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت تیم دو نفره کار بازرسی از اصناف را انجام می‌دهند، تصریح کرد: تا زمان واگذاری بازرسی از اصناف به مجامع امور صنفی کار بازرسی بازرسان ادامه می یابد.

