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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآن کریم در یمن برگزار شد

نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآن کریم در یمن برگزار شد

سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآن کریم با بیش از 130 تابلوی هنری حاوی 18 ختم قرآن کریم، با رنگها و اشکال هندسی مختلف از 15 تا 23 شهریورماه در خانۀ فرهنگ صنعاء پایتخت کشور یمن، برای علاقه مندان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوحهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه قرآنی که به همت استاد احمد الرباحی از هنرمندان مشهور یمن برپا شد، با استقبال گستردۀ شهروندان یمنی مواجه شد. 

احمد الرباحی که بیش از 90 ماه را برای نقاشی و کتابت قرآن روی تابلوهای به نمایش درآمده، صرف کرده، تاکنون آثار هنری تجسمی بی سابقه ای در تاریخ هنر اسلامی و هنر معاصر ارایه کرده است.

وی در اولین جمعۀ ماه مبارک رمضان امسال، 67 تابلوی خطی، حاوی بیش از 21 ختم قرآن کریم، از این آثار هنری خود را به کتابخانۀ مسجد بزرگ صنعاء قدیم اهداء نمود.

احمد بن احمد الرباحی که در سال 1962 در یمن به دنیا آمده، در سال 2006 به اهتمام نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یمن، با حضور در چهاردهمین نمایشگاه قرآن کریم در تهران، به عنوان نمایندۀ یمن، آثار خود را به نمایش گذاشت که در آن نمایشگاه، از سوی دکتر احمدی نژاد رییس جمهور کشورمان مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت. 

کد مطلب 749986

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