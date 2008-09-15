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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

حل مشکلات بانکها را در دستور کار داریم

حل مشکلات بانکها را در دستور کار داریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جدیت این کمیسیون در حل مشکلات بانکها ، هدفمند کردن یارانه ها، ‌تحولات نظام بانکی و بیمه ها را به عنوان موضوعاتی برشمرد که در جلسات آتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در خصوص حذف فوریت لایحه دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و افزایش سرمایه آنها گفت : مجلس با کلیت این موضوع مخالف نیست، ‌بلکه با فوریت آن مخالفت کرده و این لایحه به صورت عادی در دستور کار است و مجلس به زودی در مورد آن تصمیم می گیرد.

وی با اشاره به حاد بودن وضعیت فعلی بانکها و جدیت مجلس در حل مشکل این بخش گفت: برای حل مشکلات بانکها در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات متعددی برگزار شده است.

رئیس کمیسیون وی‍ژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که " برخی افراد عملکرد کمیسیون ویژه را انفعالی می دانند، ‌نظر شما در این خصوص چیست"‌ ، گفت : این موضوع درست نیست، کمیسیون وی‍ژه طرح تحول اقتصادی هر هفته جلسات منظمی را با وزیر اقتصاد و معاونان وی و همه کسانی که به نوعی با طرح تحول اقتصادی در رابطه هستند، ‌برگزار می کند.

وی در مورد اعلام جزئیات طرح تحول اقتصادی به مجلس از سوی دولت گفت : سه مورد از هفت پرو‍ژه طرح تحول اقتصادی به مجلس اعلام و توضیح داده شد که این موارد عبارتند از نظام توزیع کالا،‌ نظام جامع مالیاتی و اصلاح گمرکات.

وی ادامه داد : این موارد مورد استقبال کمیسیون ویژه هم قرار گرفت و موارد دیگر هم در جلسه بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد. مصباحی مقدم موارد باقی مانده از طرح تحول اقتصادی را "هدفمند کردن یارانه ها، ‌تحولات نظام بانکی و بیمه ها " معرفی کرد.

وی خاطر نشان کرد:همکاری مجلس و دولت می تواند چشم اندازی مناسب برای اجرای طرح تحول اقتصادی به نمایش بگذارد.

کد مطلب 749991

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