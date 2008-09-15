30 هزار نفر در تربت جام آموزشهای امداد و نجات را فرا گرفتند

محمدرضا مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت جام افزود: بخش اعظم فراگیران را دانش آموزان، دانشجویان، بسیجیان و پرسنل نظامی و انتظامی تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: این افراد آموزشهای مقدماتی، تکمیلی، عمومی و کمکهای اولیه را به صورت تئوری و در مانورهای مختلف به صورت عملی فرا گرفتند.

مرندی بیان کرد: به جوانان مناطق روستای هم در قالب طرح کاروانهای نیکوکاری آموزشی امداد و نجات و کمکهای اولیه ارایه شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر تربت جام گفت: کلاسهای آموزش امداد و نجات و کمکهای اولیه با هدف ارتقای سطح توانمندیهای بالقوه جوانان برگزار شده و کمک بزرگی به کاهش حوادث، سوانح و صدمات پس از حوادث طبیعی می کند.

وی اظهار داشت: پراکندگی روستاها، بافت مسکونی روستایی، آداب و رسوم و فرهنگ های مختلف در شهرستان تربت جام می طلبد تا آموزشهای امداد و نجات در سطح فراگیری برگزار شود.

مرندی گفت: به دلیل استقبال دانش آموزان از آموزشهای امداد و نجات و کمکهای اولیه این آموزشها در سطح مدارس شهرستان تربت جام در سالجاری فراگیر خواهد شد.

وی در پایان گفت: معتقدیم فراگیر شدن آموزشها به کاهش صدمات و ارایه خدمات هنگام حوادث کمک می کند.

شهرستان مرزی تربت جام در فاصله 168 کیلومتری شمال شرقی مشهد واقع شده است.