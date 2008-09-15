به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد بیشتر استودیوهای مطرح هالیوود دنباله فیلمهای موفق خود را در شبکه نمایش خانگی عرضه میکنند، اما تاکنون پیش نیامده بود دنباله یک فیلم همزمان با نسخه دیویدی فیلم اصلی به بازار بیاید.
انیمیشن سینمایی "کنگ فو پاندا" به کارگردانی مارک آزبورن و جان استیونس، تولید مشترک دریم ورکس انیمیشن و پارامونت است. این فیلم تابستان امسال 8/213 میلیون دلار در بازار آمریکای شمالی فروخت.
داستان فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا" درباره یک خرس تنبل به نام پو است که درگیر نبردهای رزمی میشود و برای حفاظت از دره صلح در برابر یک پلنگ سفید اهریمنی میایستد. جک بلک، آنجلینا جولی، لوسی لیو، جکی چان و داستین هافمن در "کنگ فو پاندا" حرف زدهاند.
دنباله این فیلم "اسرار پنج خشمگین" نام دارد و درباره شخصیتهای انیمیشن "کنگ فو پاندا" است. بلک و هافمن بار دیگر به ترتیب در نقش پو و استاد شیفو صحبت کردهاند.
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