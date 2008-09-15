برگزاری نخستین جلسه تمرینی ملی پوشان در "راچاسیما" / اقامت در شهری شرجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا روز گذشته عازم تایلند شد و ساعت 16 (به وقت محلی) وارد این کشور شد.

ملی پوشان ایران که پس از ترک تهران از طریق دوحه عازم بانکوک شده بودند بلافاصله پس از انجام مراحل گمرکی راهی شهر"راچاسیما" - محل برگزاری مسابقات - شدند که از آب و هوای شرجی برخوردار است.

تیم ملی والیبال ایران صبح امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در "راچاسیما" انجام داد. اجرای تمرینات بدنسازی با وزنه زیر نظرمربیان کادر فنی، برنامه 12 ملی پوش والیبال ایران در تمرینات صبح بود.

سعید معروف، مهدی مهدوی، مجتبی عطار، احسن الله شیرکوند، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، آرش کشاورزی، علیرضا نادی، محمدموسوی عراقی، جواد محمد نژاد، محمد محمد کاظم و منصور زادون 12 بازیکن اعزامی ایران به مسابقات AVC کاپ آسیا هستند. این بازیکنان در مرحله مقدماتی این رقابت ها باید به ترتیب با تیم های کره جنوبی، تایلند وچین دیدار کنند.

تیم ملی استرالیا که در گروه B این مسابقات با ژاپن، اندونزی و چین تایپه همگروه است نیز صبح امروز وارد شهر راچاسیما شد و در هتل "سیما" - محل استقرار تیم ملی ایران - مستقر شد.

نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا از 30 شهریورماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.