به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز با حضور در مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) از این مدرسه بازدید کرد و در جمع طلاب علوم دینی با بیان این مطلب افزود: تکلیف دولت رسیدگی به امور مختلف مردم است که حوزه علمیه و طلاب علوم دینی در رأس آن قرار دارد.

وی ادامه داد: از آنجا که امروز به دلیل رشد دیجیتالی و مخابرات مرزهای جغرافیایی فرو ریخته است، تولید علمی موجب قدرت کشورها است و طلاب علوم دینی، فرهیختگان و روشنفکران فرمان هدایت این حرکت را در دست دارند.

محمدی زاده با اشاره به اثرات وسیع انقلاب اسلامی در سطح بین المللی گفت: به رغم خدمات ارزشمند نظام اسلامی در ابعاد مختلف، طی سه سال اخیر تحولی بزرگ اتفاق افتاد و با تلاش دین مداران و ارزش گرایان و اصول گرایانی که دغدغه دین دارند، شعارهای انقلاب اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت نهم شعارهای بنیادین و اساسی انقلاب را احیا کرد که این یک تفضل الهی و افتخار برای دولت نهم است.

استاندار خراسان رضوی بروز جریانهای افراطی مثل طالبان و جمهوری خواهان در آمریکا را ناشی از خلاهای فکری و معنوی حاکم بر دنیا دانست و گفت: دولت نهم امیدی را در جهان ایجاد کرد که بسیاری از مردم عاشق انقلاب اسلامی شدند.