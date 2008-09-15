571 روستای آذربایجان غربی در معرض سیل قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی ظهر امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده استان و اقدامات انجام گرفته در تامین نیاز اولیه خسارت دیده ها با بیان این مطلب اظهارداشت: باید تلاش شوند هرچه سریعتر نسبت به ایمن سازی و یا جابجایی آنان اقدام شود.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملیات بازسازی خانه های روستایی آسیب دیده گفت: بر اساس آمار به دست آمده تا این لحظه در اثر سیل چند روز گذشته 332 واحد مسکونی خسارت دیده اند که از این تعداد 14 خانه به صورت 100 درصد تخریب شده اند.

عزیزی علت اصلی آسیب وارده به واحدهای مسکونی را ساخت و ساز در حریم و مسیل رودخانه ها عنوان و خاطرنشان کرد: با جاری شدن سیل علاوه بر تخریب این واحدها، خانه های واقع در مسیل و حریم رودخانه موجب انحراف سیلاب و وارد آمد خسارت به سایر اماکن نیز شده اند.

وی ادامه داد: بر اثر بارندگیهای چند روز گذشته سیلاب به تاسیسات زیربنایی 10 شهرستان ارومیه، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو، خوی، چالدران، تکاب و بوکان و همچینی به اماکن و مزارع 61 روستای آذر بایجان غربی خسارت وارد کرده است.