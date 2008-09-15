توزیع دو میلیون و 200 هزار دفترچه دانش آموزی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر ازگرگان، امیرطالبی ظهر شنبه درجلسه تنظیم بازار این استان افزود: این دفترچه‌ها در سطح استان توسط واحدهای صنفی لوازم ‌التحریرفروشی توزیع می‌شود.

وی اظهار داشت: از دورازدهم شهریورماه تاکنون بیش از ‪ ۳۳۰‬ تن مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در سطح استان توزیع شده است.

به گفته طالبی، به منظور توزیع مناسب در سطح شهر گرگان، هر روز تعدای واحدهای صنفی مرغ فروشی تعیین و با حضور بازرسان این سازمان کار توزیع انجام می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان ادامه داد: این طرح با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای تنظیم بازار مرغ و حمایت از اقشار آسیب‌ پذیردر حال اجرا است.

طبق آمار همچنین تاکنون 245 واحد متخلف صنفی نیز در راستای طرح ویژه نظارت کنترل بازار ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در این استان شناسایی شدند.

این طرح از دهم تیرماه سال جاری آغاز شده است.

