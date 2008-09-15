توزیع دو میلیون و 200 هزار دفترچه دانش آموزی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر ازگرگان، امیرطالبی ظهر شنبه درجلسه تنظیم بازار این استان افزود: این دفترچهها در سطح استان توسط واحدهای صنفی لوازم التحریرفروشی توزیع میشود.
وی اظهار داشت: از دورازدهم شهریورماه تاکنون بیش از ۳۳۰ تن مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در سطح استان توزیع شده است.
به گفته طالبی، به منظور توزیع مناسب در سطح شهر گرگان، هر روز تعدای واحدهای صنفی مرغ فروشی تعیین و با حضور بازرسان این سازمان کار توزیع انجام میشود.
رئیس سازمان بازرگانی گلستان ادامه داد: این طرح با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای تنظیم بازار مرغ و حمایت از اقشار آسیب پذیردر حال اجرا است.
طبق آمار همچنین تاکنون 245 واحد متخلف صنفی نیز در راستای طرح ویژه نظارت کنترل بازار ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در این استان شناسایی شدند.
این طرح از دهم تیرماه سال جاری آغاز شده است.
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