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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

توزیع دو میلیون و 200 هزار دفترچه دانش آموزی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان از توزیع بیش از دو میلیون و 200 هزار جلد دفترچه دانش آموزی از روز جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر ازگرگان، امیرطالبی ظهر شنبه درجلسه تنظیم بازار این استان افزود: این دفترچه‌ها در سطح استان توسط واحدهای صنفی لوازم ‌التحریرفروشی توزیع می‌شود.

وی اظهار داشت: از دورازدهم شهریورماه تاکنون بیش از ‪ ۳۳۰‬ تن مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در سطح استان توزیع شده است.
به گفته طالبی، به منظور توزیع مناسب در سطح شهر گرگان، هر روز تعدای واحدهای صنفی مرغ فروشی تعیین و با حضور بازرسان این سازمان کار توزیع انجام می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان ادامه داد: این طرح  با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای تنظیم بازار مرغ و حمایت از اقشار آسیب‌ پذیردر حال اجرا است.

طبق آمار همچنین تاکنون 245 واحد متخلف صنفی نیز در راستای طرح ویژه نظارت  کنترل بازار ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در این استان شناسایی شدند.

این طرح از دهم تیرماه سال جاری آغاز شده است.

کد مطلب 750022

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