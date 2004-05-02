كليه عمليات اجرايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و سرمايه گذاري سازماندهي و اجرا مي شود

اين عمليات و طرحها بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه سازماندهي و اجرا مي شود.

سند ملي توسعه بخشِ، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديت ها و مسائل اساسي، جهت گيري هاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلند مدت و ميان مدت فعاليتهاي محوري و سياستهاي قضايي و منطقه اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت دار توسعه بخشي را تبيين مي نمايد.



همچنين با راي نمايندگان، طراحي و اجراي ساختمانهاي دولتي استاندار مي شود. مجلس دولت را در ماده 156 برنامه چهارم موظف كرد به منظور ساماندهي ، استفاده بهينه از امكانات موجود ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردهايي در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري ، امور برنامه ريزي ، مطالعه ، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و براساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.





