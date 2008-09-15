به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور علی کردان که شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب سیما سخن می گفت در موردوضعیت گروگان‌های ایرانی گفت: موضوع این گروگان‌ها با وحدت کامل میان دستگاه‌ها، زیر نظر معاون امنیتی وزارت کشور در حال پیگیری است و کمیته‌ ای تشکیل شده است که این مسئله را تعقیب می‌کند.



وی ادامه داد: مسئولان مختلف اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و ... هر روز زیر نظر این کمیته تشکیل جلسه می‌دهند.



کردان با بیان اینکه از دولت پاکستان تقاضا می‌کنیم که همکاری بیشتری را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد تا در مورد تروریست‌هایی که در بخش‌های مرزی پاکستان ساکن هستند، قدرت برتری را اعمال کنیم، گفت: در حال حاضر اطلاعات ما نسبت به این گروگان‌ها دقیق نیست، چرا که ما با گروگانگیرها به علت آنکه در خاک پاکستان هستند، در ارتباط نیستیم، لذا دولت پاکستان بایستی با ما همکاری بیشتری داشته باشد.



وزیر کشور ازسفر امروز -دوشنبه- تعدادی از کارشناسان وزارت کشور به افغانستان و پاکستان برای پیگیری موضوع گروگانها خبرداد و با تأکید بر اینکه از اقدامات دولت پاکستان در خصوص گروگان‌های ایرانی راضی نیستیم، گفت: باید تلاش کنیم و پاکستان را سر خط آورده ومتقاعد کنیم که تروریسم درهر جایی و به هر نحوی که باشد مطلوب نیست و باید با آن برخورد شود و پاکستان نیز نباید مرکز نشر و نمو تروریسم باشد.



وزیرکشور دربخش دیگری از سخنان خود در مورد مسائل مرزی کشور با بیان اینکه امنیت مرزها از اولویت های جدی وزارت کشور است، ادامه داد: برای این کار، دو شورای توسعه غرب کشور و شورای توسعه شرق کشور در وزارت وجود دارد که اختیارات تامی از سوی دولت و سایر مراجع ذیربط به آن واگذار شده است و اخیراً نیز تصمیم گرفته‌ایم همایشی را در سطح بالا برای ایجاد وحدت نظر در کل جمهوری اسلامی برای چگونگی صیانت از مرزهای کشور ایجاد کنیم و از رئیس جمهور نیز خواستیم در این سمینار شرکت کنند، ضمن اینکه از فرماندهان نظامی و انتظامی و دستگاههای امنیتی و دیپلماسی برای حضور در این همایش دعوت شده است.



وزیر کشورهمچنین با تاکید بر اینکه باید امنیت اجتماعی را که عبارت از امنیت روانی و آرامش روحی است، به جامعه تزریق کنیم تصریح کرد : در جلسه آتی شورای اجتماعی کشور، پروژه نشاط ملی را پس از اصلاحاتی که در شورا انجام خواهد شد، به تصویب می‌رسانیم و منابع لازم را در اختیار این پروژه قرار می‌دهیم تا با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور، امنیت اجتماعی را که عبارت از امنیت روانی و آرامش روحی است، به جامعه تزریق کنیم.





وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص لایحه جامع انتخابات گفت: لایحه جامع انتخابات تدارک دیده شده و شورای نگهبان و مجلس نیز بررسی‌هایی بر روی آن انجام داده‌اند و این لایحه جامع در حال حاضر بدون اینکه قطعیت یافته باشد در کشور وجود دارد.



وزیر کشور ادامه داد: با لایحه جامع انتخابات موافق هستم چراکه می‌تواند ما را به سرانجامی دقیق در امر انتخابات برساند.کردان در ادامه با تأکید بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری آینده در چارچوب قانون انتخابات فعلی انجام خواهد شد، گفت: در این فرصت باقیمانده به مصلحت نیست که قانون انتخابات را اصلاح کنیم.



وزیر کشور با اشاره به طرح خود مبنی بر ایجاد نشاط ملی، دفاع از حقوق شهروندی را یکی از لوازم ایجاد نشاط ملی دانست و گفت: نشاط ملی یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و این نشاط ملی تنها در حوزه فرهنگ نیست بلکه به همه بخش‌ها مربوط می‌شود.وزیر کشور همچنین در خصوص لایحه جامع تقسیمات کشوری اظهار داشت: در حال حاضر طرح جامع تقسیمات کشوری را آماده کرده‌ و برای دولت فرستاده‌ایم و دولت نیز در کمیسیون سیاسی دفاعی خود در حال بررسی این طرح است.وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که چه کنیم تا کشور به سمتی پیش برود که سیستم، انسان‌ها را بسازد و نه بالعکس؟ گفت: کشور باید به سمت دانایی محوری پیش برود و این یعنی حرکت بر خط سیستم.