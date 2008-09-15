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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

49 اثر تاریخی در مهدی شهر به ثبت رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: 49 اثر تاریخی دوره پیش از تاریخ تا دوره اسلامی در مهدیشهر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس کاشیان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران سمنان گفت: از این تعداد آثار ثبت شده 33 اثر مربوط به تپه های تاریخی و پنج محوطه تاریخی و 11 بنای تاریخی است.

وی افزود: تپه های باغچه مربوط به دوره پیش از تاریخ، خانه ابراهیم خان، امام زاده عبدالله، محوطه گنداب خرند، کاروانسرای بشم از تعداد آثار ثبتی با چنین تنوع دوره تاریخی به قابلیت گردشگری این شهرستان خواهد افزود.

به گفته وی، وجود جاذبه های بسیار طبیعی از جمله غار دربند، منطقه حفاظت شده پرور و همچنین شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد نیز از قابلیتهای گردشگری فراوان این شهرستان است.

کاشیان اظهار داشت: مهدیشهر علاوه بر آثار ثبت شده دارای تپه ها و بناهای بسیاری است که با همکاری مردم می توان برای حفظ و احیاء آنها را در فهرست آثار ملی به ثبت رساند.

کد مطلب 750039

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