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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

سردخانه دو هزار تنی و کارخانه بسته بندی و سورتینگ در ارومیه احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری ارومیه گفت: مجوز قانونی احداث سردخانه دو هزار تنی و کارخانه بسته بندی و سورتینگ این سازمان از سازمانهای مربوطه دریافت شد.

قاسم صابر رضایی  در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب ،مساحت زمین مورد نظر برای اجرای این پروژه هارا 5810 متر مترمربع عنوان کرد و افزود: مجوز قانونی سردخانه بالا صفردرجه و کارخانه سورتینگ و بسته بندی میوه از ادارات محیط زیست، صنایع و معادن، بهداشت محیط واداره نظارت بر مواد غذایی صورت گرفته و اقدام به انتشار آگهی جهت مشارکت با سرمایه گذار کرده ایم.

وی با بیان اینکه این سالن شامل بسته بندی و سورتینگ سالانه 1000تن میوه است، خاطرنشان کرد: اعتبارات مورد نیاز این طرح از طریق آورده سازمان شامل زمین با قیمت کارشناسی روز و عوارض متعلقه پروانه ساختمانی است و آورده شریک نیز کلیه هزینه های ساخت و طراحی و ماشین الات مورد نیاز بوده که به نرخ روز برآورد خواهد شد.

وی مدت اجرای این پروژه را 18 ماهه عنوان کرد و یادآور شد: این مدت زمان تعیین شده پس از عقد قرارداد است و نحوه تقسیم درآمد نیز بر اساس سهم طرفین خواهد شد.

کد مطلب 750040

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