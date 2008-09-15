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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

همزمان با هفته دفاع مقدس:

جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس در استان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس در استان مرکزی برگزار می شود.

سرهنگ پاسدار علی جلالی فراهانی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: این جشنواره با موضوعات دفاع مقدس، ایثار و شهادت و در بخش‌های داستانی، مستند و پویانمایی برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری این جشنواره را در 17 و 18 مهر خواند و خاطر نشان ساخت: این جشنواره با هدف پرداختن به ارزش‌های دفاع مقدس و با موضوعات نقش زنان در دفاع مقدس، نقش کمک‌های مردمی، ترسیم وضعیت خانواده‌های شهدا، جانبازان شیمیایی و قطع نخاعی وایثارگران و موضوعات آزاد برگزار می‌شود. 

سرهنگ جلالی فراهانی افزود: علاقه‌ مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا 31‬شهریور ماه جاری به دبیرخانه دومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس واقع در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ارسال کنند.

وی اجرای نمایش "گودسیلی خورده" به کارگردانی حجت ‌الله سبزی از هنرمندان تئاتر اراک، و تولید 30 اثر کاریکاتور با موضوع دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های این بنیاد در هفته دفاع مقدس است.
 



 

کد مطلب 750051

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